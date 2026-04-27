ディズニー旅行のホテル選びに！「舞浜ビューホテル」の客室から大浴場、朝食まで徹底解説
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が「【スパ付】舞浜ビューホテルに朝食付き1泊【ディズニーオフィシャルホテル】」を公開した。ディズニーリゾートのオフィシャルホテルである「舞浜ビューホテル by HULIC」での宿泊の様子から、大浴場、豪華な朝食ブッフェまでを徹底レビューしている。
動画は、ボン・ヴォヤージュでの買い物からスタート。新しいTシャツを購入後、ディズニーリゾートラインとシャトルバスを乗り継ぎ「舞浜ビューホテル by HULIC」へ向かう。11階建ての円形吹き抜け構造のロビーに到着し、「非常に開放的ですね」とその空間を紹介している。
今回宿泊するのは、7階の「シンフォニールーム」。窓からはディズニーランドホテルやファンタジースプリングスのノースマウンテンなど、パークの景色を見渡せる。室内はオレンジを基調としたデザインで、ゆったりとしたソファや独立した洗い場付きのお風呂など、充実した設備が整っている。夜には、ディズニーランドホテルのレストラン「カンナ」で特別なディナーコースを堪能。「お肉じゃないみたいな柔らかさ」と、黒毛和牛フィレ肉の炙りを絶賛する様子が収められている。
ホテルへ戻った後は、2階にある大浴場「スパ ローズ」を利用。こちらは追加料金で利用できる施設で、ドライサウナやミストサウナなどが完備されており、歩き疲れた体を癒やすことができる。翌朝は、1階のレストランで朝食ブッフェへ。目の前で調理される「クレープガレット」や手作り豆腐、可愛らしい「舞浜プリン」など、和洋の多彩なメニューが揃っており、大満足の朝食となったようだ。
パークの景色を楽しめる客室やリラックスできる大浴場など、魅力が詰まったホテルステイの様子が伝わる動画となっている。ディズニー旅行におけるホテル選びのヒントとして、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。
動画は、ボン・ヴォヤージュでの買い物からスタート。新しいTシャツを購入後、ディズニーリゾートラインとシャトルバスを乗り継ぎ「舞浜ビューホテル by HULIC」へ向かう。11階建ての円形吹き抜け構造のロビーに到着し、「非常に開放的ですね」とその空間を紹介している。
今回宿泊するのは、7階の「シンフォニールーム」。窓からはディズニーランドホテルやファンタジースプリングスのノースマウンテンなど、パークの景色を見渡せる。室内はオレンジを基調としたデザインで、ゆったりとしたソファや独立した洗い場付きのお風呂など、充実した設備が整っている。夜には、ディズニーランドホテルのレストラン「カンナ」で特別なディナーコースを堪能。「お肉じゃないみたいな柔らかさ」と、黒毛和牛フィレ肉の炙りを絶賛する様子が収められている。
ホテルへ戻った後は、2階にある大浴場「スパ ローズ」を利用。こちらは追加料金で利用できる施設で、ドライサウナやミストサウナなどが完備されており、歩き疲れた体を癒やすことができる。翌朝は、1階のレストランで朝食ブッフェへ。目の前で調理される「クレープガレット」や手作り豆腐、可愛らしい「舞浜プリン」など、和洋の多彩なメニューが揃っており、大満足の朝食となったようだ。
パークの景色を楽しめる客室やリラックスできる大浴場など、魅力が詰まったホテルステイの様子が伝わる動画となっている。ディズニー旅行におけるホテル選びのヒントとして、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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