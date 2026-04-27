「TGC 2026 A/W」9・19開催、あの＆村重杏奈ら“追加出演者”発表
東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：W TOKYO）は9月19日、横浜アリーナにて『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』を開催する。きょう27日、追加の出演者が解禁となった。
【画像】「TGC 2026 A/W」追加出演者（一覧）
メインモデルに、現在放送中のフジテレビ系ドラマ『LOVED ONE』や10月公開映画『うるわしの宵の月』など出演する安斉星来、「Seventeen」専属モデルの葛西杏也菜、モデルの土方エミリ、本田3姉妹の末っ子で『Ray』（主婦の友社）専属モデルの本田紗来が決定した。
またゲストには、あの、村重杏奈が決定。さらに、とうあ、NOA、WATWINGのメンバー・八村倫太郎、リアル兄弟ユニット・もーりーしゅーと、俳優の野村康太の出演が決定した。
「TGC」の公式Xでは、人気企画「#TGC出演希望」の第2弾として、アーティストライブ編がスタートした。ステージでライブを観たいアーティストを募集し、デジタルギフト1000円分が計50人に当たるフォロー＆引用リポストキャンペーンも同時開催した。応募は5月6日まで。
【画像】「TGC 2026 A/W」追加出演者（一覧）
メインモデルに、現在放送中のフジテレビ系ドラマ『LOVED ONE』や10月公開映画『うるわしの宵の月』など出演する安斉星来、「Seventeen」専属モデルの葛西杏也菜、モデルの土方エミリ、本田3姉妹の末っ子で『Ray』（主婦の友社）専属モデルの本田紗来が決定した。
「TGC」の公式Xでは、人気企画「#TGC出演希望」の第2弾として、アーティストライブ編がスタートした。ステージでライブを観たいアーティストを募集し、デジタルギフト1000円分が計50人に当たるフォロー＆引用リポストキャンペーンも同時開催した。応募は5月6日まで。