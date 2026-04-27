DVDやBlu-rayソフトの制作販売を行なうビコムは、自社運営のサブスク型鉄道専門動画配信サービス「VICOM STATION(ビコムステーション)」を開始した。月額880円で、Webブラウザから視聴できる。

ビコムは創業以来40年以上にわたり、多様な鉄道映像作品を制作。その過程で、VHS・DVD・ブルーレイとして発売したものの、現在は廃盤となっている作品や、商品化していない未使用映像、さらには今では見ることのできない引退車両の貴重な記録など、膨大な鉄道映像アーカイブを保有している。

「これらの映像を、より多くのお客様に手軽に楽しんでいただきたい」という思いから、VICOM STATIONを立ち上げたという。

近年、映像視聴のスタイルはオンライン配信へと広がっているが、その一方で、「高画質での保存性や所有する喜びを重視されるお客様からは、ブルーレイ・DVDといったパッケージメディアの需要も根強く残っている」という。ビコムはこうした双方のニーズに応えるため、最高品質の映像を大画面で堪能でき、コレクションとしても魅力あるBD・DVDに加え、手軽に楽しめる配信サービスという新たな選択肢を提供する。

配信コンテンツは、ビコム作品を中心としており、「前面展望」「鉄道ドキュメンタリー」「車両紹介や走行映像」「お子様向け」など、120以上の作品が見放題。サービス開始後も順次コンテンツを追加する。

BD・DVDで発売した作品は、発売から5年以上経過した作品の中から厳選して配信する。ビコムの全作品を配信するわけではない。配信だけでしか見ることができなオリジナルコンテンツも用意。広告表示は無く、サイトや動画再生中に広告は一切表示されない。

Webブラウザを使い、スマホ、PC、タブレットで視聴可能。有料会員登録後7日間は無料で体験できる。

ビコム代表取締役 三牧孝徳氏

ビコムは40年以上にわたり、鉄道映像作品を制作してきました。その間に出会った数えきれない車両たちの中には、すでに姿を消したものもあれば、新たに生まれたものもあります。さらには鉄道を支える人々の営みや季節や時代で変わる沿線風景など、”鉄道映像”という一言では到底表現できない程多くの記録を残してきました。

VICOM STATIONは、そうした長年の歩みの中で蓄積してきた貴重な映像を、もっと多くの方に、もっと身近に感じていただきたいという想いから生まれたサービスです。鉄道ファンの皆さまの日常に寄り添い、暮らしの質をほんの少し高める満足感やふと心が弾むようなワクワクを添えられる身近なサービスを目指して、これからもコンテンツを充実させてまいります。

一方で、ブルーレイ・DVDの制作に込めてきたこだわりは、これからも変わりません。最高の画質でじっくり味わいたい方、大切なコレクションとして手元に残したい方へ向けて、毎月の新作リリースをこれまで通り続けてまいります。手軽に楽しめる『VICOM STATION』。 大画面での迫力や所有する喜びを味わえる『ブルーレイ・DVD』。 お客様それぞれの生活や気分に寄り添いながら、鉄道映像の魅力をお届けできれば幸いです。