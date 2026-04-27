マーティ・フリードマンがクラシックホールでピアソラに挑むという＜Marty Friedman Plays Piazzolla And More Concert Hall 2026＞が、2026年5月8日（金）浜離宮朝日ホールにて開催となる。

アルゼンチンタンゴを現代の音楽へ大きく革新させた天才音楽家アストル・ピアソラを敬愛してきたマーティ・フリードマンが、バンドネオンの三浦一馬、ピアノの曽根麻央とともに、ピアソラの世界を独自の解釈で表現するコンサートだが、今回、猪居亜美のゲスト出演も急遽決定となった。

2025年夏に開催された＜Marty Friedman Plays Piazzolla And More Concert Hall 2025＞の再燃となるアーティスト・ラインナップが揃い、さらなる完成度とエモーショナルなステージが繰り広げられることだろう。

＜Marty Friedman Plays Piazzolla And More Concert Hall 2026＞