マーティ・フリードマン、ピアソラ・コンサートに猪居亜美のゲスト出演決定
マーティ・フリードマンがクラシックホールでピアソラに挑むという＜Marty Friedman Plays Piazzolla And More Concert Hall 2026＞が、2026年5月8日（金）浜離宮朝日ホールにて開催となる。
アルゼンチンタンゴを現代の音楽へ大きく革新させた天才音楽家アストル・ピアソラを敬愛してきたマーティ・フリードマンが、バンドネオンの三浦一馬、ピアノの曽根麻央とともに、ピアソラの世界を独自の解釈で表現するコンサートだが、今回、猪居亜美のゲスト出演も急遽決定となった。
2025年夏に開催された＜Marty Friedman Plays Piazzolla And More Concert Hall 2025＞の再燃となるアーティスト・ラインナップが揃い、さらなる完成度とエモーショナルなステージが繰り広げられることだろう。
＜Marty Friedman Plays Piazzolla And More Concert Hall 2026＞
2026年5月8日（金）
＠浜離宮朝日ホール
18:30開場 19:00開演
Marty Friedman（ギター）、三浦一馬（バンドネオン）、曽根麻央（ピアノ）、ゲスト：猪居亜美（ギター）
プレミアムシート￥12,000（※良席、終演後記念撮影付）
A席￥8,000
チケットぴあ（Pコード：308-875）
https://w.pia.jp/t/marty2026/
ローソンチケット（Lコード：35317）
https://l-tike.com/marty2026/
イープラス
https://eplus.jp/marty2026/
朝日ホール・チケットセンター
TEL：03-3267-9990（オペレーター対応 日・祝除く10：00〜18：00）
MITT TICKET（平日12:00〜17:00）※座席選択可能
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[問]Mitt TEL：03-6265-3201（平日12:00〜17:00）