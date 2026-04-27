森永製菓は、“お菓子をこえる「をかし」な体験を”をコンセプトにしたブランド「TAICHIRO MORINAGA」（タイチロウ モリナガ）から、「TAICHIRO MORINAGA よふかしクッキー」を4月27日に森永ダイレクトストア（森永製菓の通信販売）において期間・数量限定で発売する。

「よふかしクッキー」は、夜という“特別な時間”に着目し、日常とは少し違う“大人のご褒美時間”を演出するクッキーとして新しい食シーンを提案できないかという想いから生まれた。じっくりと自分のためだけに使う夜のひとときに、心ほどけるような“非日常”を届けたい。その想いをかたちにしたのが「よふかしクッキー」だという。



「TAICHIRO MORINAGA よふかしクッキー」

小麦粉やバターの旨みを軸に、ナッツやチーズ、フルーツ、コニャック（2種のチーズはチーズパウダーとして使用などの贅沢な具材を巧みに組み合わせ、まるで一皿の料理を味わうような世界観を、「フルーツ＆チーズ」「バター＆コニャック」「ナッツ＆トリュフ塩」の3種のクッキーに仕立てた。ひとくちごとに余韻が広がる、とっておきの“よふかし時間”を届ける（アルコール分0.1％未満）。

商品特長は、「フルーツ＆チーズ」「バター＆コニャック」「ナッツ＆トリュフ塩」3種の詰め合わせ（1箱18枚︓6枚×3種）。甘みだけではない“旨み”と“余韻”を楽しむことができる。小麦の風味が心地よいフランス産小麦100％の小麦粉を使用した。サクっと軽い口当たりで、素材の魅力を引き立てる。北海道産生乳100％の発酵バターを使用。深いコクと芳醇な香りが口いっぱいに広がる。噛むほどに満足感が増す設計で、特別な体験を提供する。





＜フルーツ＆チーズ＞は、ドライフルーツの果実味あふれる生地に、2種のチーズ（カマンベール＆エメンタール）の芳醇なコク、ほのかな塩味が奥行きを加えた（チーズパウダー中カマンベールチーズ44％、エメンタールチーズ23％））。

＜バター＆コニャック＞は、発酵バターと小麦粉のおいしさを味わうための贅沢なクッキー。華やかで芳醇なコニャックの香りが甘みと旨みを立体的に際立たせ、アクセントとしてゲランド塩を使用している（アルコール分0.1％未満（洋酒使用））。

＜ナッツ＆トリュフ塩＞は、マカダミア、ピスタチオ、カシューナッツ、くるみをふんだんに使用した。カリ、ザク、ほろっとした食感に、トリュフの余香を添えた甘さ控えめの大人の味わいになっている（トリュフ香料使用）。

［小売価格］2592円（税込）

［発売日］4月27日（月）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp