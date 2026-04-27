一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称:CESA）は、「東京ゲームショウ2026」において、インディーゲーム開発者が活躍できるプラットフォームを提供し、グローバルなゲーム業界の成長に寄与することを目的とした企画「SELECTED INDIE 80」のスポンサーを発表した。

「SELECTED INDIE 80」など一連のインディーゲーム開発者支援企画のスポンサーとして、任天堂、講談社、PLAYISM、iGi indie Game incubator、CRI・ミドルウェア、天草市、アスク、アウリン、ウィットワンが決定した（協賛社名はスポンサープランおよび過去のスポンサー実績順に記載）。

「SELECTED INDIE 80」に選出された出展社は、協賛社による各種出展サポートなど、さまざまな支援を受けることができる。なお、インディーゲーム開発者支援およびインディーゲーム関連企画に賛同可能な企業の募集は引き続き行なわれる。

「SI80 Excellence Awards」を新設

「東京ゲームショウ」では、インディーゲームの創造性と完成度を評価し、幅広く発信するための新たな表彰制度として、「SI80 Excellence Awards」が新設される。

本制度は、インディーゲーム企画「SELECTED INDIE 80（SI80）」に選出されたタイトルの中から、クリエイティブの質、ゲームとしての完成度、体験価値などの多角的な観点で特に優れた10タイトル程度を選出し、公式に顕彰するもの。受賞タイトルは8月に発表（予定）、そして「東京ゲームショウ」の会期中に表彰式が実施される予定となっている。

また、会期中は各ブースに受賞マークを掲出し、来場者・メディア・ビジネス関係者に向けてタイトルの魅力を効果的に訴求する。

なお、本制度は、アイデアの優れた独創性を評価する「センス・オブ・ワンダー ナイト（SOWN）」とは異なる新たな評価軸として位置づけられ、インディーゲームの価値を多角的に評価することを目的としている。

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【「SELECTED INDIE 80」とは】

個人開発者や小規模スタジオなどを対象にした、インディーゲーム開発者支援企画。同企画の応募条件を満たしていれば、国籍、年齢、職業など応募資格は一切不問となる。選出された作品は、協賛企業のサポートの下、東京ゲームショウのインディーゲームコーナーに無料で出展できる。開発者の熱意のこもった作品、大手スタジオでは実現しないような独創性・新感覚・新常識を持った作品を国際的な市場に発信し、次世代を担うクリエイターの活躍の場と新しい可能性を創出していく。

「SELECTED INDIE 80」エントリーについて

締切：4月30日17時（日本時間）

応募タイトルの中から審査により80タイトルを選出し、「SELECTED INDIE 80」として「東京ゲームショウ2026」に出展するほか、ゲームアイデアのプレゼンテーションコンテスト「センス・オブ・ワンダー ナイト（SOWN）」にも自動エントリーされる。

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「SELECTED INDIE 80」募集概要

会期：9月17日（木）～9月21日（月・祝）

出展形式：リアル会場（幕張メッセ）

出展料：無料

応募方法：「SELECTED INDIE 80」専用Webエントリーフォームから応募

応募締切：4月30日（木）17時（日本時間）

選考：あり、5月20日（水）を目途に選考結果をメールで通知

応募条件

・幕張メッセ会場でのリアル出展（5日間）が可能であること

・応募団体の年間売上

法人:5,000万円もしくは50万USドル程度以下であること

個人:1,000万円もしくは10万USドル程度以下であること

・出展する団体が法人の場合、資本的に完全に独立していること

応募できる作品

・完全オリジナルなゲーム（二次創作コンテンツは許諾の有無にかかわらず出展不可）

・応募者が開発の権利を有するプラットフォーム向けに制作されたもの

・CESA 倫理規定、CERO 倫理規定に準じたもの

□CESA「グローバル・イベント・コンプライアンス・ポリシー」

□CEROについて

・かつ以下のいずれにも該当しないもの

1) CERO 倫理規定「別表 3」にある「禁止表現」に抵触、または抵触する恐れのある表現が含まれている

2) CERO の審査で「Z」区分レーティングを受けた作品、もしくは「Z」区分に相当する表現が含まれている可能性がある

3) 海外で既に発表されており、海外審査機関（ESRBなど）で「17+」（MATURE）区分の指定を受けている

4) 海外の発表予定で、海外審査機関（ESRBなど）で「17+」（MATURE）区分の指定を受ける可能性がある残虐性が強く「13+」(TEEN)区分に相当するとは思えない作品

【「SELECTED INDIE 80」に関する問い合わせ先】

□東京ゲームショウ インディーゲーム事務局（日経BP読者サービスセンター）

「センス・オブ・ワンダー ナイト（SOWN）2026」について

今年で19回目の開催となる「センス・オブ・ワンダー ナイト（SOWN）」は、“誰もがはっと、自分の世界が何か変わる感覚”=「センス・オブ・ワンダー」を引き起こす優れたゲームアイデアのピッチコンテスト。アイデアに優れた8作品を選出し、「センス・オブ・ワンダー ナイト（SOWN）2026」のファイナリストとして、作品をプレゼンテーションする機会が設けられる。「SELECTED INDIE 80」出展社に加え、通常のインディーゲームコーナー出展社もエントリーが可能だ。プレゼンテーションは会期初日の9月17日に実施予定。審査を経てグランプリには3,000USドル、その他各賞には500USドルが授与される。

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「センス・オブ・ワンダー ナイト（SOWN）2026」募集概要

会期：9月17日（木）幕張メッセ会場内にて開催予定

応募条件：「SELECTED INDIE 80」出展社、インディーゲームコーナー出展社（オンライン出展を除く）

※「SELECTED INDIE 80」に選出された場合、自動エントリーとなります。

※通常のインディーゲームコーナー出展社は応募方法が異なります。詳細は、「センス・オブ・ワンダー ナイトのご案内」をご確認ください。

「東京ゲームショウ2026」開催概要

名称：「東京ゲームショウ2026（TOKYO GAME SHOW 2026）」

主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

共催：株式会社日経BP、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

会期

9月17日（木） ビジネスデイ 10時～17時

9月18日（金) ビジネスデイ 10時～17時

9月19日（土) 一般公開日 9時30分～17時

9月20日（日) 一般公開日 9時30分～17時

9月21日（月・祝) 一般公開日 9時30分～16時

※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります。

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。

会場

幕張メッセ（展示ホール 1～11、国際会議場）・TKP 東京ベイ幕張ホール

その他

来場予定者数：30万人

募集小間数：3,500小間予定

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