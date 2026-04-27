ETF売買代金ランキング＝27日前引け
27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 186299 62.2 60760
２. <1321> 野村日経平均 18281 130.9 63350
３. <1357> 日経Ｄインバ 17563 54.8 3647
４. <1458> 楽天Ｗブル 14538 47.3 72420
５. <1360> 日経ベア２ 9411 53.0 89.5
６. <1579> 日経ブル２ 8220 34.9 655.8
７. <1306> 野村東証指数 5639 216.6 396.9
８. <1568> ＴＰＸブル 4743 189.2 853.9
９. <2243> ＧＸ半導体 3964 137.6 4034
10. <1545> 野村ナスＨ無 3287 26.7 44080
11. <2644> ＧＸ半導日株 3223 -17.2 3763
12. <1540> 純金信託 3181 25.3 22480
13. <1489> 日経高配５０ 2686 174.4 3066
14. <1329> ｉＳ日経 2450 151.3 6302
15. <1330> 上場日経平均 1974 135.8 63440
16. <200A> 野村日半導 1906 -4.5 3885
17. <1459> 楽天Ｗベア 1740 172.7 147
18. <1320> ｉＦ日経年１ 1444 151.1 63100
19. <1346> ＭＸ２２５ 1402 284.1 62990
20. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1391 419.0 66330
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 1387 36.7 387.4
22. <1542> 純銀信託 1354 -20.2 35290
23. <1671> ＷＴＩ原油 1326 -65.6 5204
24. <1308> 上場東証指数 1068 387.7 3922
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1026 151.5 3740
26. <1358> 上場日経２倍 966 22.4 115900
27. <1356> ＴＰＸベア２ 873 29.7 131.0
28. <1305> ｉＦＴＰ年１ 807 5.8 4008
29. <1348> ＭＸトピクス 776 1483.7 3919
30. <1615> 野村東証銀行 772 32.2 603.2
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 722 48.3 2400
32. <2036> 金先物Ｗブル 705 -18.5 195150
33. <2559> ＭＸ全世界株 684 168.2 28220
34. <1655> ｉＳ米国株 679 33.7 823.7
35. <1571> 日経インバ 649 108.0 334
36. <563A> ＧＸＮデカバ 538 127.0 1033
37. <2038> 原油先Ｗブル 506 -36.1 2793
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 457 204.7 1054
39. <2840> ｉＦＥナ百無 435 521.4 2516
40. <1326> ＳＰＤＲ 429 47.4 68890
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 406 65.0 32900
42. <1369> Ｏｎｅ２２５ 392 988.9 61200
43. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 391 287.1 91
44. <314A> ｉＳゴールド 389 -42.0 355.3
45. <2525> 農中日経平均 384 19100.0 61250
46. <435A> ｉＦ日本配当 380 287.8 2341
47. <2244> ＧＸＵテック 376 103.2 3347
48. <1343> 野村ＲＥＩＴ 374 -49.4 2065.0
49. <2865> ＧＸＮカバコ 362 138.2 1266
50. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 331 727.5 382.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 186299 62.2 60760
２. <1321> 野村日経平均 18281 130.9 63350
３. <1357> 日経Ｄインバ 17563 54.8 3647
４. <1458> 楽天Ｗブル 14538 47.3 72420
５. <1360> 日経ベア２ 9411 53.0 89.5
６. <1579> 日経ブル２ 8220 34.9 655.8
７. <1306> 野村東証指数 5639 216.6 396.9
８. <1568> ＴＰＸブル 4743 189.2 853.9
９. <2243> ＧＸ半導体 3964 137.6 4034
10. <1545> 野村ナスＨ無 3287 26.7 44080
11. <2644> ＧＸ半導日株 3223 -17.2 3763
12. <1540> 純金信託 3181 25.3 22480
13. <1489> 日経高配５０ 2686 174.4 3066
14. <1329> ｉＳ日経 2450 151.3 6302
15. <1330> 上場日経平均 1974 135.8 63440
16. <200A> 野村日半導 1906 -4.5 3885
17. <1459> 楽天Ｗベア 1740 172.7 147
18. <1320> ｉＦ日経年１ 1444 151.1 63100
19. <1346> ＭＸ２２５ 1402 284.1 62990
20. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1391 419.0 66330
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 1387 36.7 387.4
22. <1542> 純銀信託 1354 -20.2 35290
23. <1671> ＷＴＩ原油 1326 -65.6 5204
24. <1308> 上場東証指数 1068 387.7 3922
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1026 151.5 3740
26. <1358> 上場日経２倍 966 22.4 115900
27. <1356> ＴＰＸベア２ 873 29.7 131.0
28. <1305> ｉＦＴＰ年１ 807 5.8 4008
29. <1348> ＭＸトピクス 776 1483.7 3919
30. <1615> 野村東証銀行 772 32.2 603.2
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 722 48.3 2400
32. <2036> 金先物Ｗブル 705 -18.5 195150
33. <2559> ＭＸ全世界株 684 168.2 28220
34. <1655> ｉＳ米国株 679 33.7 823.7
35. <1571> 日経インバ 649 108.0 334
36. <563A> ＧＸＮデカバ 538 127.0 1033
37. <2038> 原油先Ｗブル 506 -36.1 2793
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 457 204.7 1054
39. <2840> ｉＦＥナ百無 435 521.4 2516
40. <1326> ＳＰＤＲ 429 47.4 68890
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 406 65.0 32900
42. <1369> Ｏｎｅ２２５ 392 988.9 61200
43. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 391 287.1 91
44. <314A> ｉＳゴールド 389 -42.0 355.3
45. <2525> 農中日経平均 384 19100.0 61250
46. <435A> ｉＦ日本配当 380 287.8 2341
47. <2244> ＧＸＵテック 376 103.2 3347
48. <1343> 野村ＲＥＩＴ 374 -49.4 2065.0
49. <2865> ＧＸＮカバコ 362 138.2 1266
50. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 331 727.5 382.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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