　27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　186299　　　62.2　　　 60760
２. <1321> 野村日経平均　　 18281　　 130.9　　　 63350
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 17563　　　54.8　　　　3647
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 14538　　　47.3　　　 72420
５. <1360> 日経ベア２　　　　9411　　　53.0　　　　89.5
６. <1579> 日経ブル２　　　　8220　　　34.9　　　 655.8
７. <1306> 野村東証指数　　　5639　　 216.6　　　 396.9
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　4743　　 189.2　　　 853.9
９. <2243> ＧＸ半導体　　　　3964　　 137.6　　　　4034
10. <1545> 野村ナスＨ無　　　3287　　　26.7　　　 44080
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　3223　　 -17.2　　　　3763
12. <1540> 純金信託　　　　　3181　　　25.3　　　 22480
13. <1489> 日経高配５０　　　2686　　 174.4　　　　3066
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2450　　 151.3　　　　6302
15. <1330> 上場日経平均　　　1974　　 135.8　　　 63440
16. <200A> 野村日半導　　　　1906　　　-4.5　　　　3885
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1740　　 172.7　　　　 147
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　1444　　 151.1　　　 63100
19. <1346> ＭＸ２２５　　　　1402　　 284.1　　　 62990
20. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1391　　 419.0　　　 66330
21. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1387　　　36.7　　　 387.4
22. <1542> 純銀信託　　　　　1354　　 -20.2　　　 35290
23. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1326　　 -65.6　　　　5204
24. <1308> 上場東証指数　　　1068　　 387.7　　　　3922
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1026　　 151.5　　　　3740
26. <1358> 上場日経２倍　　　 966　　　22.4　　　115900
27. <1356> ＴＰＸベア２　　　 873　　　29.7　　　 131.0
28. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 807　　　 5.8　　　　4008
29. <1348> ＭＸトピクス　　　 776　　1483.7　　　　3919
30. <1615> 野村東証銀行　　　 772　　　32.2　　　 603.2
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 722　　　48.3　　　　2400
32. <2036> 金先物Ｗブル　　　 705　　 -18.5　　　195150
33. <2559> ＭＸ全世界株　　　 684　　 168.2　　　 28220
34. <1655> ｉＳ米国株　　　　 679　　　33.7　　　 823.7
35. <1571> 日経インバ　　　　 649　　 108.0　　　　 334
36. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 538　　 127.0　　　　1033
37. <2038> 原油先Ｗブル　　　 506　　 -36.1　　　　2793
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 457　　 204.7　　　　1054
39. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 435　　 521.4　　　　2516
40. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 429　　　47.4　　　 68890
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 406　　　65.0　　　 32900
42. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 392　　 988.9　　　 61200
43. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 391　　 287.1　　　　　91
44. <314A> ｉＳゴールド　　　 389　　 -42.0　　　 355.3
45. <2525> 農中日経平均　　　 384　 19100.0　　　 61250
46. <435A> ｉＦ日本配当　　　 380　　 287.8　　　　2341
47. <2244> ＧＸＵテック　　　 376　　 103.2　　　　3347
48. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 374　　 -49.4　　　2065.0
49. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 362　　 138.2　　　　1266
50. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 331　　 727.5　　　 382.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース