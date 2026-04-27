安全機能がさらに拡充したダイハツ「ハイゼットトラック」

2026年3月19日、ダイハツは「ハイゼットトラック」の一部改良を実施しました。

生活に根差した軽トラックの進化について、ユーザーから寄せられた反響などを首都圏のダイハツディーラーに問い合わせてみました。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツのロングセラー“軽商用車”「ハイゼットトラック」です！ 画像で見る（30枚以上）

1960年11月にデビューしたダイハツ「ハイゼット」シリーズは、同社初の軽4輪車として誕生以来、常に進化し続けてきたロングセラーカーです。

そのなかでもハイゼットトラックは、農林水産業を中心に、幅広い業種のユーザーにとって「働く相棒」として、日本全国で活躍しており、時代のニーズや変化にその都度対応しつつ進化を繰り返しながら、累計生産台数は485万台以上にのぼります。

現行型は、2014年に15年ぶりのフルモデルチェンジを果たした10代目です。

積載性や使い勝手の良さなどを全面的に向上させるとともに、近年注目の高まる女性ユーザーに着目し、農林水産省の進める「農業女子プロジェクト」に参画するなど、女性からのニーズにも応えるべく、豊富なカラーバリエーションやバニティミラーなど従来にない装備を多数採用しています。

また、日常使いや高齢者ユーザーの増加を受けて、2018年には予防安全機能「スマートアシスト」を搭載。

さらに2021年12月には、軽商用バン「ハイゼットカーゴ」「アトレー」のフルモデルチェンジと同時に、大幅な改良を実施しています。

現行型ハイゼットトラックに搭載されるエンジンは、排気量660cc 直列3気筒DOHC自然吸気「KF型」エンジンで、最高出力46PS・最大トルク60Nmを発揮します。

トランスミッションは、当初4速ATと5速MTの設定でしたが、2021年の大幅改良時に、より高効率で燃費向上に貢献するCVT（自動無段変速機）へ変更されています（5速MT車も存続）。

駆動方式は、2WD（後輪駆動）のほか、3モードが選択できる電子制御式4WDも設定されおり、また一部の5速MTの4WD車には「Hi-Loモード切替機構」を備え、より走破性を高めた仕様も用意されます。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1780mm（ハイルーフ車は1885mm）、ホイールベースは1900mmです。

デビューから12年が経過したロングセラーモデルに今回実施された一部改良では、予防安全機能「スマートアシスト」に対横断自転車の検知機能や「交差点右折時の対向車線の車両」「右左折時の対向方向から来る横断歩行者」検知機能を追加することで、安全性を向上。

これに加えて、エクストラグレードに「LEDヘッドランプ」や「ADB（アダプティブドライビングビーム）」、さらには「サイドビューランプ」を標準装備に設定するなど、利便性を向上させています。

最新ハイゼットトラックの車両本体価格は、109万4500円から162万8000円（いずれも消費税込み）です。

なおこのほか、ダンプシリーズなどの特装車も豊富に揃い、多彩なユーザーのニーズに応えています。

そんなハイゼットトラックに対しディーラーに寄せられている反響について、2026年3月下旬に首都圏のダイハツディーラーに問い合わせてみました。

「『すぐに乗れる在庫車はあるか』『今注文したらいつ納車可能か』といったお問い合わせに加えて『前と何が違うのか』といった内容もあります。

在庫車（即納車可能な新車）を抱えている店舗もありますが、決算期なので在庫が動いている可能性が高く、4月以降は特に早めにお問合せいただいたほうが良いですね。

ちなみにご納車までは1か月から1か月半ほどですが、特装車などは都度ご相談ください」

他のダイハツディーラーではどうでしょうか。

『最安のグレードと最上階グレードの装備や価格の違いはどれくらいか』といったお問い合わせをいただいております。

特装していない素のハイゼットトラックですと最大で60万円近い価格差があります。

お使いになる用途によって適切なグレードが変わってくると思いますので、可能であればご来店いただき、難しいようであればお電話でご説明いたします。ちなみにご納車までは1か月ほどです」

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一部改良モデル発表後も、ハイゼットトラックは比較的短期で納車が可能なようです。

この納期の早さも大きな美点といえるのではないでしょうか。