「法律スレスレ」レース衣装で肌丸見えのジュリー、大胆ルックにファン騒然

KISS OF LIFEのジュリーが視線を釘付けにしている。

ファンも驚く衝撃衣装だ。

【写真】「法律スレスレ」なジュリーの姿

KISS OF LIFEの公式Instagramには4月23日、ジュリーの写真が複数投稿された。

公開された写真のジュリーは、華やかなジュエリー装飾が際立つホワイトのレースボディスーツにデニムを合わせ、洗練されたグラムルックを完璧に着こなしている。

ロングのウェーブヘアで成熟した雰囲気とスタイリッシュさを漂わせ、ステージ上のカリスマ性に劣らないオフショットでの存在感を披露。無駄のないボディラインと人形のように整った顔立ちは、見る者の感嘆を誘うに十分だった。

この投稿には「法律スレスレ衣装」「女王ジュリー」「そのトップスとても素敵！」「あらゆる点で完璧」「ゴージャスすぎる」「何そのウエスト」「めちゃくちゃ素晴らしい！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）ジュリー

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍グループ。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。2025年11月に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』で日本デビュー。