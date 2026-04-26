エールディヴィジ 25/26の第31節 ヘラクレス・アルメロとフォレンダムの試合が、4月26日21:30にエルフェ・アシトにて行われた。

ヘラクレス・アルメロはマリオ・エンゲルス（FW）、ルカ・クレノビッチ（FW）、トリスタン・ファンヒルスト（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはヘンク・フェールマン（FW）、アンソニー・デスコット（FW）、ジュニーニョ・バクナ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

55分に試合が動く。フォレンダムのアンソニー・デスコット（FW）がゴールを決めてフォレンダムが先制。

58分、ヘラクレス・アルメロは同時に2人を交代。トリスタン・ファンヒルスト（FW）、サバ・チェスティッチ（DF）に代わりエリク・アルストラント（MF）、レキンチオ・ゼフイク（FW）がピッチに入る。

61分、フォレンダムは同時に2人を交代。ヘンク・フェールマン（FW）、ロビン・クライセン（MF）に代わりロベルト・ミューレン（FW）、ブランドレイ・クワス（MF）がピッチに入る。

62分フォレンダムが追加点。ブランドレイ・クワス（MF）のアシストからロベルト・ミューレン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フォレンダムが0-2で勝利した。

なお、ヘラクレス・アルメロは87分にレキンチオ・ゼフイク（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 23:50:32 更新