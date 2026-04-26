　バルセロナが2026-27シーズンに着用する3rdユニフォームのデザインが明らかになったようだ。スペイン『ムンド・デポルティーボ』や同国『バルサ・ユニバーサル』が伝えている。

　報道によると、来季3rdユニフォームのベースカラーはターコイズブルー。中央に縦のギザギザのラインが入り、濃い色と淡い色に分けられている。

　また、V字型の襟はネイビーブルー。ナイキのロゴはネイビーブルーを基調とし、レッドで縁取られている。

　ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』によれば、8月にリリースされる予定のようだ。