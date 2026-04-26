バルセロナの来季3rdユニフォームのデザインが明らかに
バルセロナが2026-27シーズンに着用する3rdユニフォームのデザインが明らかになったようだ。スペイン『ムンド・デポルティーボ』や同国『バルサ・ユニバーサル』が伝えている。
報道によると、来季3rdユニフォームのベースカラーはターコイズブルー。中央に縦のギザギザのラインが入り、濃い色と淡い色に分けられている。
また、V字型の襟はネイビーブルー。ナイキのロゴはネイビーブルーを基調とし、レッドで縁取られている。
ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』によれば、8月にリリースされる予定のようだ。
‼️BREAKING: The final design for Barcelona's third kit next season has been revealed.— Barça Universal (@BarcaUniversal) April 26, 2026
- The main design is a 'Green Frost' base, with a half and half design and 'Dusty Cactus' color
- The middle of the jersey has a jagged design splitting both sides
- The shirt has a V shaped…
Sale a la luz el diseño rompedor de la próxima tercera camiseta del Barça— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 25, 2026
✍️ @angelperezpx https://t.co/4YiCjAXFlL