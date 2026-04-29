◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）試合終了が午後9時10分、阪神監督・藤川球児が記者団の前に姿を見せたのは25分だった。コーチ陣はまだクラブハウス内にとどまっていた。緊急のコーチ会議を行っていたのだろう。藤川は珍しく才木浩人に苦言を呈した。2回裏、先頭打者を佐藤輝明の悪送球で生かした。骨折の近本光司に代わり中堅に入った福島圭音と森下翔太が右中間飛球をお見合いして中前打にした。さ