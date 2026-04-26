大人気アニメ『ラブライブ！』の声優として知られる女性タレントが、浜田雅功に“首絞め”のリクエストをしたことが波紋を呼んでいる。

「4月24日放送の『ハマダ歌謡祭』（TBS系）での一幕です。この日は『ラブライブ！サンシャイン!!』で姉妹役の降幡愛さんと小宮有紗さんが出演し、ヒット曲クイズに挑戦しました。

3回目の出演となる降幡さんは冒頭から『今日、首絞められに来たんですよ、また』と発言し、『お願いします！』と浜田さんに異例の“依頼”をしていました」（芸能記者）

その“前振り”が回収されたのは、売上No1ソングを歌うコーナーだった。

「降幡さんは杏里の『CAT’S EYE』を熱唱。歌詞の途中を『私 降幡愛』と替えて歌うサービスを見せました。

さらに司会席へ近づき浜田さんに視線を送ると、彼も意図を汲み取り、首に手をかける形で“首絞め”が実行。

降幡さんは苦しそうな表情を見せながらも歌い切り、“合格”が告げられると『やったー！』と喜んでいました」（同前）

“ふりりん”の愛称で知られ、『ラブライブ！』以外でも活躍する降幡による驚きの行動。これについて芸能プロ関係者は語る。

「降幡さんは愛嬌があることで知られ、過去の出演でも浜田さんに積極的に絡み、自らド突かれにいっていました。

その中のいわば“お約束”が“首絞め”シーンです。2025年12月12日の放送でも、MISIAの『逢いたくていま』を歌った際も、『どこにいるの？ 首絞めてよ』と歌詞を変えて、同様の流れを作っていました」

今回のシーンでは、Xで《浜ちゃんに首絞められる降幡サンオモロかった》《首絞めきたー》などコメントされ、ファンも大満足の様子。いっぽう一部の視聴者からは《テレビつけたら2026年でもまだ若い女の子が芸人から首絞められててやっぱテレビ消した》といったような不快感を示す声も寄せられ、賛否が分かれている。

「これが降幡さんと浜田さんの“お約束”であることを知らなければ、パワハラやいじめと捉えられる可能性もあります。

芸能界には浜田さんにドつかれると“売れる”という文化もあり、ファンには“大物に認められた”と映る一方、今はそうしたノリが通じにくい雰囲気もあるのかもしれません。

今回の場合は自分から絞められに行っているので、降幡さんも同意の上でしょう。それでも、今後もこうしたノリを続けてもよいのか、議論が分かれるところかもしれません」（同前）

スタジオは「やばい！」「いろんな絞め方があるんだ！」など歓声に包まれていたが、その光景は一部には異様に映ったようだ。