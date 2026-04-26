4月26日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー5R・チェアマンズスプリントプライズ（G1・3歳上・芝1200m・8頭立て・1着賞金1344万香港ドル＝約2億7000万円）で、Z.パートン騎乗、カーインライジング（せん5・D.ヘイズ）が快勝した。2着に日本馬のサトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行）、3着にレイジングブリザード（せん6・J.サイズ）が入った。

カーインライジングが連勝記録を更新し、20連勝を達成した。レースでは直線で軽く仕掛けられると一気に加速し、他馬を寄せ付けない走り。ゴール前では余裕すら感じさせる内容で、後続を突き放した。2着には日本から参戦したサトノレーヴが入り、しっかりと脚を伸ばしたものの差は詰まらず。現役最強スプリンターが異次元の走りで力を改めて示す一戦となった。

【全着順】

1着 カーインライジング

2着 サトノレーヴ・日 J.モレイラ

3着 レイジングブリザード

4着 ファストネットワーク

5着 コマンチェブレーブ

6着 ヘリオスエクスプレス

7着 トモダチココロエ

8着 ビューティーウェイヴス