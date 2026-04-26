SixTONES、及川光博、チョコプラが史上最高難度のリズムゲームに大パニック！意地悪なひっかけ問題に「やりすぎじゃない!?」

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4月26日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストに及川光博、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）が登場。

2度目の登場となる及川は「とっても楽しい思い出です」と前回をみっちースマイル全開で振り返り、早くもSixTONESのなかに推しができたと告白。「好きになった。優しかったんですよ」という及川のハートを射止めたメンバーとは!?

■ダジャレ対決でミッチーが大ピンチ！「俺、何しに来たんだろう…」

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズで、今回は5チームに分かれての早押し対決。3問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの昔懐かしい絶品ナポリタンをゲット。ただし最後まで残ったチームだけご褒美なし。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

「食欲よりも睡眠欲が勝つ男」「硬すぎるラーメン」「投票所に異変が…」など、おもしろVTRのなかにいったいどんなダジャレが隠れているのか？

前回のダジャレ対決でミラクル解答を連発したダジャレマスター・及川は、ジェシーとペアを組んで勝ち抜けを狙うが、予想外の苦戦を強いられ「俺、何しに来たんだろう…」と迷走モードに。

一方、人数が余ってひとりで戦う京本大我は「僕が強すぎて、（スタッフが）ルールを変えたり試行錯誤してるのかな」とひとりのハンデもなんのその、余裕しゃくしゃくに名解答を連発する。

松村北斗・田中樹チームも負けじと追いすがり、松尾・森本慎太郎チームはボケに走って大暴走。知人以上、友人未満の長田・高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）チームは勝って友情を育もうとするが…。はたして最後まで残ってしまうのはどのチームか!?

問題VTRには、蛙亭、タイムマシーン3号、東京ホテイソン、土佐兄弟、ヤーレンズが登場。豪華芸人軍団がダジャレ対決を盛り上げる。

■特番時代の「そいや！そいや！ゲーム」が「そいやそいやゲームNEO」に進化

続いて今年もSixTONES、チョコプラと一緒に『高校生クイズ』を盛り上げる石川みなみアナウンサーも参戦し、みんなの結束力を高める脳トレゲームに挑戦。

特番時代の「そいや！そいや！ゲーム」がリニューアルされ、指定したアイテムを「そいや！」と「はっ！」で仕分けする超瞬発系脳トレゲーム「そいや！そいや！ゲームNEO」に進化。流れてくる写真が正しければ「そいや！ポーズ」、間違っていたら「はっ！ポーズ」で解答する。

進行役・藤森から「10問中1問でも全員クリアできればご褒美ゲット」と聞かされたメンバーは、低すぎるハードル設定に「ナメてますね！」と猛反発。意地でもクリアしようと意気込むが、スタッフの予想どおり、番組史上最高難度のゲームに一同総崩れ。

ジェシーも田中も森本も頭と手がこんがらがって思考停止に。石川も「これダメだ！」と大パニック。意地悪なひっかけ問題に「やりすぎじゃない!?」とみんなの不満が爆発し、スタジオは大荒れとなる。さらに、前回バズったあの名物キャラも登場する。

みんなで一致団結し、ご褒美グルメの超人気ラーメンをゲットできるのか。及川光博とチョコプラが参戦する『Golden SixTONES』は、4月26日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

04/26（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹） ゲスト：及川光博、チョコレートプラネット、石川みなみ（日本テレビアナウンサー）

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

VTRゲスト：タイムマシーン3号、東京ホテイソン、ヤーレンズ、蛙亭、土佐兄弟

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/