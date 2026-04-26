ジャルパックは、JAL海外ダイナミックパッケージを対象に「海外航空券＋宿泊タイムセール」を4月22日から5月13日まで開催している。

ハワイ行きは旅行代金15万円以上で40,000円、アメリカ・カナダ・ヨーロッパ行きは15万円以上で20,000円、それぞれ割り引く。旅行代金にかかわらず、ハワイ・アメリカ・カナダ・ヨーロッパ行きは10,000円、その他の方面は5,000円を割り引くクーポンも用意している。枚数限定の高額割引クーポンは上限に達し次第終了となり、第3弾は5月1日に配布開始予定。

割引後の旅行代金の一例は、ホノルル4日間（アラモアナ・ホテル バイ マントラ泊）が109,800円から、台北3日間（ジャストスリープ台大尊賢館泊）が65,000円から、ホーチミン3日間（ダイヤモンドヒルホテル泊）が70,600円から、グアム3日間（ホテル・ニッコー・グアム泊）が79,800円から、シドニー4日間（ホテルインディゴシドニーポッツポイント泊）が116,000円から、サンフランシスコ4日間（パーク55サンフランシスコ・ヒルトン泊）が206,300円から、パリ5日間（ホリデイ・イン パリ-ガール ド リヨン バスティーユ泊）が398,100円からなど。燃油サーチャージ込み。

出発期間は5月7日から2027年1月31日出発分まで。共同運航（コードシェア）便を利用する旅程は割引の対象外となる場合がある。