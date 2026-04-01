ブンデスリーガ 25/26の第31節 マインツとバイエルン・ミュンヘンの試合が、4月25日22:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。

マインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、シェラルド・ベッカー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ニコラ・ジャクソン（FW）、ルイス・ディアス（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はベンチからのスタートとなった。

15分に試合が動く。マインツの佐野 海舟（MF）のアシストからドミニク・コール（MF）がゴールを決めてマインツが先制。

さらに29分マインツが追加点。ナディエム・アミリ（MF）のアシストからパウル・ネベル（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに45+2分マインツが追加点。シェラルド・ベッカー（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とマインツがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。ルイス・ディアス（FW）、アレクサンダル・パブロビッチ（MF）に代わりミカエル・オリズ（FW）、ハリー・ケーン（FW）がピッチに入る。

53分、バイエルン・ミュンヘンのコンラート・ライマー（MF）のアシストからニコラ・ジャクソン（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

57分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。アルフォンソ・デービス（MF）、ラファエル・ゲレイロ（DF）に代わりヨシプ・スタニシッチ（DF）、ジャマル・ムシアラ（MF）がピッチに入る。

71分、マインツが選手交代を行う。シェラルド・ベッカー（FW）からアルミンド・ジープ（FW）に交代した。

その直後の73分、バイエルン・ミュンヘンのコンラート・ライマー（MF）のアシストからミカエル・オリズ（FW）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

77分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。Sapoko Ndiaye Bara（MF）からヨナタン・ター（DF）に交代した。

79分、マインツは同時に2人を交代。ナディエム・アミリ（MF）、シルバン・ビドマー（DF）に代わりレナード・マロニー（MF）、アントニー・カシ（DF）がピッチに入る。

その直後の80分バイエルン・ミュンヘンが同点に追いつく。ミカエル・オリズ（FW）のアシストからジャマル・ムシアラ（MF）がゴールを決めて3-3。試合は振り出しに。

さらに83分バイエルン・ミュンヘンが逆転。ハリー・ケーン（FW）がゴールを決めて3-4と逆転する。

その後もマインツの選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-4で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが3-4で勝利した。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。川崎 颯太（MF）は出場しなかった。

また、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はフル出場した。

2026-04-26 00:50:22 更新