7月放送のTVアニメ『手札が多めのビクトリア』EDテーマに、KI_EN書き下ろしの新曲「縁のつき」が決定！秋にはワンマンツアーも決定！

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7月よりテレビ東京系で放送されるTVアニメ『手札が多めのビクトリア』のEDテーマに、京都発の3人組バンド・KI_EN（きえん）の新曲「縁のつき」が決定した。

本楽曲はKI_ENにとって初の書き下ろし作品。“運命をも超えた出会い”をテーマに、人と人とが出会い、すれ違いや寄り道を重ねながらも、やがてかけがえのない存在へと変わっていく--そんな“縁が巡る喜び”を描いた一曲となっている。

TVアニメ『手札が多めのビクトリア』の原作は「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題の小説。 コミカライズはコミックシーモアで上位にランクインするなど好評を博している、幸せな人生修復物語。組織を抜けた凄腕工作員の「クロエ」は、 別人の「ビクトリア」として新たな一歩を歩みだす。 たどり着いたアシュベリー王国で出会ったのは、 母親に置き去りにされた少女・ノンナと、騎士団の誠実な団長・ジェフリー。 ジェフリーはノンナを引き取ったビクトリアの身元保証人を引き受け、 それぞれに傷ついた過去を持つ3人は、お互いが大切な存在になっていく。 ビクトリアが夢見ていた“幸せ”の行方とは――？

本楽曲のリリース日は後日発表予定。

さらに、この秋に東京、大阪、京都の3都市で行われるワンマンライブツアー、KI_EN ツアー2026『奇縁ノ弐』を実施することが決定した。チケット最速先行申し込みは4月25日（土）からスタートしている。

＜Vo./Gt.野川爽良コメント＞

人生初のアニメ書き下ろしに携われたことに、心からの喜びとワクワクを感じました。ストーリーを読み進める中で、ジェフリーの強かな優しさはどこから生まれるのかという点に惹かれ、「運命をも超えた巡り合わせ」というテーマが浮かびました。

何気ない日常を愛せるのは、まだ見ぬ君の一面と出会い、新しい自分に出会えるから。本作では、家族や友人、恋人など、どんな関係性にも訪れる“縁が巡る喜び”を描いています。この楽曲が、出会いの尊さを改めて感じるきっかけになれば幸いです。

●作品情報

TVアニメ『手札が多めのビクトリア』



2026年7月からテレビ東京系列にて放送

「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題の小説が待望のTVアニメ化！

【CAST】

ビクトリア・セラーズ：安済知佳

ノンナ：若山詩音

ジェフリー・アッシャー：阿座上洋平

【STAFF】

原作：守雨「手札が多めのビクトリア」（MFブックス／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：藤実なんな／牛野こも

原作企画：フロンティアワークス

監督：木村延景

シリーズ構成：福島直浩

キャラクターデザイン：大沢美奈

サブキャラクターデザイン：大塚渓花／粼本さゆり／浪上悠里／村松真那

プロップデザイン：やぼみ

色彩設計：中川瑞希

美術監督：魏 斯曼

撮影監督：李 仁周 編集：内田 恵

音響監督：矢野さとし

音響効果：田中秀実

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：日向 萌

音楽制作：KADOKAWA アニメーションプロデューサー：齋藤隆行／坂井直樹

アニメーション制作：スタジオディーン

●ライブ情報

KI_EN ツアー2026『奇縁ノ弐』

11月21日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN

11月22日（日）東京 下北沢club251

12月12日（土）京都 KYOTO MUSE

チケット申し込み（4月25日（土）10:00〜）

https://w.pia.jp/t/ki-en/

＜KI_EN PROFILE＞

Gt.Vo. 野川 爽良（右） Key. 橋本 歩夢（左） Gt. 澤 風雅（中央）

京都発、ギターボーカル、ギター、ピアノを中心とした編成に、ドラムやベースは打ち込みを駆使した独自のリズム感によって、繊細かつミステリアスなサウンドを放つ3人組バンド。

メロディアスで感情豊かなピアノラインを軸に、情緒的なギターサウンド、聞き手の解釈の自由を残す詞を歌うエモーショナルなボーカル、そして包み込むような 3 声のコーラスが織りなすスタイルは、侘び寂びを重んじる京都の奥深い文化に影響を受けつつも、現代的でモダンな世界を表現する。

KI_EN(きえん)の語源は、思いもかけない不思議なめぐりあわせを意味する “奇縁”

©守雨/MFブックス/手札が多めのビクトリア製作委員会 ©守雨

関連リンク

KI_EN SNSリンク

https://tf.lnk.to/KI_EN_official

KI_EN TOY’S FACTORYサイト

https://www.toysfactory.co.jp/artist/ki_en

TVアニメ『手札が多めのビクトリア』アニメ公式サイト

https://victoria-anime.com