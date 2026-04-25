「冬にもオファーを出した」鎌田退団濃厚のパレスが22歳日本代表の獲得に本腰か！英代表MFの後釜として補強を検討、移籍金はなんと65億円級か「注意深くチェックしている」
鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが、退団が濃厚視されるイングランド代表MFアダム・ウォートンの後釜として、NECの佐野航大に関心を持っているようだ。
クリスタル・パレスの専門サイト『WE ARE PALACE』は４月23日、「クリスタル・パレスは日本代表の彼を非常に注意深くチェックしており、彼がウォートンの後任を務めることができると考えている」と報じた。
「NECは22歳のこの選手を3000万ポンド（約65億円）と評価しているが、デイリー・メール紙によると、このMFがワールドップで日本代表として活躍すれば、その額はさらに上がる可能性があるという」
記事は「デイリー・メール紙は、クリスタル・パレスが冬の移籍市場でサノ獲得のオファーを出したが拒否されたと付け加えているが、NECとの契約が残り２年となるサノの才能に注目し続けている」と続けた。
パレスは鎌田も契約満了で退団すると見られている。日本代表MFの共闘は、残念ながら実現しないかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
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「NECは22歳のこの選手を3000万ポンド（約65億円）と評価しているが、デイリー・メール紙によると、このMFがワールドップで日本代表として活躍すれば、その額はさらに上がる可能性があるという」
記事は「デイリー・メール紙は、クリスタル・パレスが冬の移籍市場でサノ獲得のオファーを出したが拒否されたと付け加えているが、NECとの契約が残り２年となるサノの才能に注目し続けている」と続けた。
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