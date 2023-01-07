お笑いタレントの紺野ぶるまがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。夫との馴れ初めについて明かした。

ＭＣのお笑いコンビ「納言」薄幸から、いつ結婚したのか聞かれると「２０１９年だから７年前」と答えた紺野。馴れ初めについては「渋谷の居酒屋で飲んでるときにナンパされて。『一目ぼれしたんで結婚してください』って言われて」と明かした。

紺野は「普段だったら連絡先とか交換しない、無視するんですけど」と前置きすると、仕事がうまくいってない時期だったといい「売れることはないのかな、みたいな時に連絡先聞かれて、でも怖いから『じゃあ保険証見せてください』って言ったの。そしたら社会保険でそこに会社名とか載ってるじゃん。住所、生年月日。で、同い年だったの。これをすっと見せるってことは私に何か悪いことをしようっていう気はないだろうし、ナンパとかしてたとしても週に５回はネクタイ締めて会社に通ってるんだと思って連絡先交換して。で、２年半後に結婚って感じ」と振り返った。

これに薄幸は「すごー！」と反応。スタッフから「最初から芸人ってわかってたんですか、相手は？」と質問されると「いや、知らなくて。芸人とは思ってなくて、私も普通の『歯科助手です』って言って」と嘘をついたことを明かした。

その後も「付き合って１週間はまだ歯科助手で。でもイニシアチブ握られるかも、と思って。なんかその普通の会社の人って女芸人に対して『俺のほうが面白いよ』みたいな。どういう風に交わっていくのか私わかんなくて」と話すと、続けて「『もしかして紺野ぶるま？謎かけＹｏｕＴｕｂｅで見たよ！』みたいな感じで『あ、来た』と思ったから『もうこの首をガって掴んで壁にドンってやって『いじるな。私をいじるな』って。『これはイジったら本当に危ないよ。君の身が』って言ったら『わかった』みたいな。そっからもネタに関しては一切文句、今の今まで言われてない。下ネタやめてとかは言われないし、なんならネタの相談とかはめちゃくちゃしてる。ネタの相談しだしてからめっちゃ調子いいかも」といい、夫と良好な関係を築いていることを明かした。