「東京ばな奈」のオリジナルキャラクター「東京ばにゃ奈」から、仲間の「ごま」がぬいぐるみになって初登場。

ごま色の毛並みに、太いまゆと大きな目がチャームポイントの「東京ばにゃ奈 ボールチェーン付きぬいぐるみ ごま」が発売されます☆

東京ばな奈ワールド「東京ばにゃ奈 ボールチェーン付きぬいぐるみ ごま」

手乗りするごま

価格：1,560円(税込)

販売店舗：

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

東京ばな奈s (JR東京駅 八重洲地下中央改札外)発売日：2026年5月1日(金)公式オンラインショップ「パクとモグ」発売日：2026年5月1日(金)10:00〜

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｢東京ばな奈ワールド」とCHOCOLATE Inc.が共同開発したオリジナルキャラクター「東京ばにゃ奈」から、仲間の「ごま」のぬいぐるみ「東京ばにゃ奈 ボールチェーン付きぬいぐるみ ごま」が登場。

「東京ばな奈」の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」

名前は「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」で、あま〜いものを食べすぎて、まんまるになってしまった姿がキュートな存在です。

とっても可愛いのに、ちょっとドジな姿が愛されています！

そんな「ばにゃ奈」のぬいぐるみが、2025年8月に第1弾として登場。

「推しのぬいぐるみも欲しい」「ほかの子も家にお迎えしたい」と、多くの要望が集まりました☆

その声に応えて、ばにゃ奈達の中から第2弾となる「ごま」のぬいぐるみが誕生。

これから毎月、ばにゃ奈達の新たなぬいぐるみが登場するかもしれません☆

熱血系ドジ。筋トレ大好き。それが「ごま」

それぞれ性格が違うばにゃ奈たち。

熱血系ドジな性格の「ごま」は、筋トレが大好きです！

自立するごま

そんな「ごま」のぬいぐるみが初登場。

ごま色の毛並みに、太いまゆと大きな目がチャームポイントです☆

もっちりとした大きなしっぽ

「東京ばな奈」みたいな、まんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽ。

しかも、しっかり自立もします。

パッケージの窓から外を眺めるごま

重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目です！

「ばにゃ奈」の仲間「ごま」が、キュートなぬいぐるみになって初登場。

東京ばな奈ワールドの「東京ばにゃ奈 ボールチェーン付きぬいぐるみ ごま」は、2026年5月1日より公式オンラインショップと東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)にて販売されます！

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

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