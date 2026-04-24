[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇161銘柄・下落111銘柄（東証終値比）
4月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは295銘柄。東証終値比で上昇は161銘柄、下落は111銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は66銘柄。うち値上がりが41銘柄、値下がりは18銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6629> Ｔホライゾン 1311 +300（ +29.7%）
2位 <5928> アルメタクス 350 +78（ +28.7%）
3位 <2667> イメージワン 264 +46（ +21.1%）
4位 <559A> 梅乃宿酒造 1186 +136（ +13.0%）
5位 <556A> 犬猫生活 5360 +460（ +9.4%）
6位 <9425> ＲｅＹｕｕ 281 +24（ +9.3%）
7位 <3891> 高度紙 5570 +420（ +8.2%）
8位 <6324> ハーモニック 4530 +335（ +8.0%）
9位 <3634> ソケッツ 727 +49（ +7.2%）
10位 <6721> ウインテスト 109 +7（ +6.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8935> ＦＪネクＨＤ 1104 -400（ -26.6%）
2位 <1997> 暁飯島工業 3150 -700（ -18.2%）
3位 <6999> ＫＯＡ 1716.5 -294.5（ -14.6%）
4位 <6807> 航空電子 2330 -154（ -6.2%）
5位 <8091> ニチモウ 2300 -152（ -6.2%）
6位 <1976> 明星工 1700 -104（ -5.8%）
7位 <3011> バナーズ 180 -10（ -5.3%）
8位 <4179> ジーネクスト 320 -17（ -5.0%）
9位 <7908> ＫＩＭＯＴＯ 254.2 -12.8（ -4.8%）
10位 <4918> アイビー 311 -14（ -4.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6954> ファナック 6476 +220（ +3.5%）
2位 <6861> キーエンス 65358 +2178（ +3.4%）
3位 <4307> 野村総研 5255 +163（ +3.2%）
4位 <1803> 清水建 2890 +73.5（ +2.6%）
5位 <2801> キッコマン 1470 +36.0（ +2.5%）
6位 <4043> トクヤマ 3850 +67（ +1.8%）
7位 <4519> 中外薬 8990 +145（ +1.6%）
8位 <6753> シャープ 560 +5.0（ +0.9%）
9位 <5802> 住友電 10100 +85（ +0.8%）
10位 <8309> 三井住友トラ 5162.5 +42.5（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1295 -17.0（ -1.3%）
2位 <6532> ベイカレント 5300 -62（ -1.2%）
3位 <2432> ディーエヌエ 2549.6 -20.9（ -0.8%）
4位 <6305> 日立建機 5400 -43（ -0.8%）
5位 <6902> デンソー 1855 -13.0（ -0.7%）
6位 <4502> 武田 5300 -35（ -0.7%）
7位 <4751> サイバー 1259.5 -6.5（ -0.5%）
8位 <8316> 三井住友ＦＧ 5330 -17（ -0.3%）
9位 <7201> 日産自 352.2 -0.7（ -0.2%）
10位 <9434> ＳＢ 219.8 -0.4（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6629> Ｔホライゾン 1311 +300（ +29.7%）
2位 <5928> アルメタクス 350 +78（ +28.7%）
3位 <2667> イメージワン 264 +46（ +21.1%）
4位 <559A> 梅乃宿酒造 1186 +136（ +13.0%）
5位 <556A> 犬猫生活 5360 +460（ +9.4%）
6位 <9425> ＲｅＹｕｕ 281 +24（ +9.3%）
7位 <3891> 高度紙 5570 +420（ +8.2%）
8位 <6324> ハーモニック 4530 +335（ +8.0%）
9位 <3634> ソケッツ 727 +49（ +7.2%）
10位 <6721> ウインテスト 109 +7（ +6.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8935> ＦＪネクＨＤ 1104 -400（ -26.6%）
2位 <1997> 暁飯島工業 3150 -700（ -18.2%）
3位 <6999> ＫＯＡ 1716.5 -294.5（ -14.6%）
4位 <6807> 航空電子 2330 -154（ -6.2%）
5位 <8091> ニチモウ 2300 -152（ -6.2%）
6位 <1976> 明星工 1700 -104（ -5.8%）
7位 <3011> バナーズ 180 -10（ -5.3%）
8位 <4179> ジーネクスト 320 -17（ -5.0%）
9位 <7908> ＫＩＭＯＴＯ 254.2 -12.8（ -4.8%）
10位 <4918> アイビー 311 -14（ -4.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6954> ファナック 6476 +220（ +3.5%）
2位 <6861> キーエンス 65358 +2178（ +3.4%）
3位 <4307> 野村総研 5255 +163（ +3.2%）
4位 <1803> 清水建 2890 +73.5（ +2.6%）
5位 <2801> キッコマン 1470 +36.0（ +2.5%）
6位 <4043> トクヤマ 3850 +67（ +1.8%）
7位 <4519> 中外薬 8990 +145（ +1.6%）
8位 <6753> シャープ 560 +5.0（ +0.9%）
9位 <5802> 住友電 10100 +85（ +0.8%）
10位 <8309> 三井住友トラ 5162.5 +42.5（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1295 -17.0（ -1.3%）
2位 <6532> ベイカレント 5300 -62（ -1.2%）
3位 <2432> ディーエヌエ 2549.6 -20.9（ -0.8%）
4位 <6305> 日立建機 5400 -43（ -0.8%）
5位 <6902> デンソー 1855 -13.0（ -0.7%）
6位 <4502> 武田 5300 -35（ -0.7%）
7位 <4751> サイバー 1259.5 -6.5（ -0.5%）
8位 <8316> 三井住友ＦＧ 5330 -17（ -0.3%）
9位 <7201> 日産自 352.2 -0.7（ -0.2%）
10位 <9434> ＳＢ 219.8 -0.4（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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