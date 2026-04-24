　4月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは295銘柄。東証終値比で上昇は161銘柄、下落は111銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は66銘柄。うち値上がりが41銘柄、値下がりは18銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6629>　Ｔホライゾン　　　 1311　　+300（ +29.7%）
2位 <5928>　アルメタクス　　　　350　　 +78（ +28.7%）
3位 <2667>　イメージワン　　　　264　　 +46（ +21.1%）
4位 <559A>　梅乃宿酒造　　　　 1186　　+136（ +13.0%）
5位 <556A>　犬猫生活　　　　　 5360　　+460（　+9.4%）
6位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　　281　　 +24（　+9.3%）
7位 <3891>　高度紙　　　　　　 5570　　+420（　+8.2%）
8位 <6324>　ハーモニック　　　 4530　　+335（　+8.0%）
9位 <3634>　ソケッツ　　　　　　727　　 +49（　+7.2%）
10位 <6721>　ウインテスト　　　　109　　　+7（　+6.9%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8935>　ＦＪネクＨＤ　　　 1104　　-400（ -26.6%）
2位 <1997>　暁飯島工業　　　　 3150　　-700（ -18.2%）
3位 <6999>　ＫＯＡ　　　　　 1716.5　-294.5（ -14.6%）
4位 <6807>　航空電子　　　　　 2330　　-154（　-6.2%）
5位 <8091>　ニチモウ　　　　　 2300　　-152（　-6.2%）
6位 <1976>　明星工　　　　　　 1700　　-104（　-5.8%）
7位 <3011>　バナーズ　　　　　　180　　 -10（　-5.3%）
8位 <4179>　ジーネクスト　　　　320　　 -17（　-5.0%）
9位 <7908>　ＫＩＭＯＴＯ　　　254.2　 -12.8（　-4.8%）
10位 <4918>　アイビー　　　　　　311　　 -14（　-4.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6954>　ファナック　　　　 6476　　+220（　+3.5%）
2位 <6861>　キーエンス　　　　65358　 +2178（　+3.4%）
3位 <4307>　野村総研　　　　　 5255　　+163（　+3.2%）
4位 <1803>　清水建　　　　　　 2890　 +73.5（　+2.6%）
5位 <2801>　キッコマン　　　　 1470　 +36.0（　+2.5%）
6位 <4043>　トクヤマ　　　　　 3850　　 +67（　+1.8%）
7位 <4519>　中外薬　　　　　　 8990　　+145（　+1.6%）
8位 <6753>　シャープ　　　　　　560　　+5.0（　+0.9%）
9位 <5802>　住友電　　　　　　10100　　 +85（　+0.8%）
10位 <8309>　三井住友トラ　　 5162.5　 +42.5（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8604>　野村　　　　　　　 1295　 -17.0（　-1.3%）
2位 <6532>　ベイカレント　　　 5300　　 -62（　-1.2%）
3位 <2432>　ディーエヌエ　　 2549.6　 -20.9（　-0.8%）
4位 <6305>　日立建機　　　　　 5400　　 -43（　-0.8%）
5位 <6902>　デンソー　　　　　 1855　 -13.0（　-0.7%）
6位 <4502>　武田　　　　　　　 5300　　 -35（　-0.7%）
7位 <4751>　サイバー　　　　 1259.5　　-6.5（　-0.5%）
8位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5330　　 -17（　-0.3%）
9位 <7201>　日産自　　　　　　352.2　　-0.7（　-0.2%）
10位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　219.8　　-0.4（　-0.2%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース