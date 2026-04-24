文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。

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▼4月24日配信号 担当

鈴木純子

4月20日月曜日「長野智子アップデート」放送中の午後4時52分に三陸沖を震源とする地震が発生しました。

この地震により北海道三陸沖後発地震注意情報が発表されました。既に大きな地震が発生したところですが、 続いて大規模な地震が発生する可能性が平時よりも高まっているということです。

防災対応をとるべき地域にお住まいの方は、今後1週間程度、家具の固定等、「日頃からの地震への備えの再確認」に加え、すぐに逃げられる態勢の維持、非常持出品の常時携帯などの「特別な備え」を行うようお願いします。特に沿岸地域では、 揺れを感じたり津波警報等が発表されたら、直ちに避難することが重要です。

必ず大きな地震が来るというわけではなく、可能性が平時よりも高まっている、というところがポイントです。

いざとなったら、どうしようかを考えておくだけで行動に移すスピードが変わってきます。家の中をすべて見直すのは大変ですが、寝室だけでもチェックしてみてください。倒れやすい家具はありませんか？家具の向きを変えるだけでも危険度が下がる場合があります。



△甲斐彩加さんの個展「好きを集めて」

4月17日金曜日、甲斐彩加さんの個展に出かけました。

高円寺の＆tenna（アンテナ）という場所は、とてもお洒落でカフェも併設しています。

仕事終わりに寄ったのですが、ライトアップされている感じも素敵。リスナーさんに囲まれた甲斐ちゃんがそこにいました。3週間会わなかっただけなのに、もう涙が出そうです。

個展では大学時代に制作した金属工芸や、実家の宮崎に帰って書き上げた東京タワーと東京スカイツリーの風景画、絵の具の流動性を活かすアート技法の「フルイドアート」で描いた絵画もありました。

そして左上には文化放送での3年間の思い出の写真をコラージュしたポスター。これが涙ものでした。甲斐ちゃんのセンスと才能が、これから益々開花しますように。

21日からはニコニコチャンネルで生配信される「照美・のりのはじっこラジオ」アシスタントをつとめる甲斐ちゃん。8月にはイベントもあるので、詳しくは甲斐彩加さんのＳＮＳ（X @ayaka_kai0824）などをチェックしてくださいね。



△入社２年目、小東裕子さんと

番組のお知らせです。5月2日土曜日5:50～6:00、全国のラジオ局が持ち回りで制作している『録音風物詩』という番組を、文化放送入社2年目の小東裕子さんが作りました。

「時間が紡ぐ信頼の味～北区・十条の厚皮たい焼き～」私はナレーションを担当しています。小

東さんとは好きなラジオ番組の話で入社当初からお喋りしていました。今回小東さんが取材を通して「想定していない事実が出てきた」と言ってくれたことに感激しました。そうなんです。こんな風に作ろう、と思っていたストーリーとは違う事実が出てくるのが取材なんです。初回でそれに気づくなんてさすが小東さん。この番組は、もちろんその気づきを活かして制作しています。是非聴いてください。5月2日です。

ゴールデンウィークの特別番組をもうひとつ。

5月5日火曜日11:00～13:00は『キユーピーメロディホリデー』素敵な音楽でゆっくりお過ごしください。番組ではあなたからのリクエスト曲や感想メールを楽しみにお待ちしています。全部じっくり読んでいますので是非お寄せください。

少し早いですが、皆様、良いゴールデンウィークをお過ごしください。

気象予報士 鈴木純子。