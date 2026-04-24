アイスの味わいをイメージした“ザクシャリ”食感のチョコレート2品が新登場【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブンは、「セブンプレミアム アイス?みたいなチョコレート」から、 「クッキー&クリーム」「ベリー&ベリー」の2種を、全国の店舗で4月21日から順次発売している。

「セブンプレミアム アイス?みたいなチョコレート」は、チョコレートの中に、ザクザク食感のフリーズドライ素材やクッキー、クランベリーを練り込み、キシリトールやエリスリトールなどを使った「ひんやりコーティング」を施した商品。

糖衣の「シャリ」、クッキーやフリーズドライの「ザク」とした食感が重なり、アイスの中にトッピングが混ざり合っているような味わいが楽しめる。ほど良い甘さとスッキリとした爽快感が特徴。

【画像一覧はこちら】フレーバーは「クッキー&クリーム」「ベリー&ベリー」の2種

◆セブンプレミアム アイス?みたいなチョコレート クッキー&クリーム

価格:198円(税込213.84円)

ココアクッキーのザクザク感と、ミルク風味フリーズドライを混ぜたチョコレートのスッキリとした甘みが楽しめる。

◆セブンプレミアム アイス?みたいなチョコレート ベリー&ベリー

価格:198円(税込213.84円)

クランベリーの甘酸っぱさと、いちご果肉入りフリーズドライの華やかな香りが、チョコレートのまろやかさを引き立てる。