ぱーてぃーちゃん・信子、高校入学の理由が話題 共演者から感嘆の声
【モデルプレス＝2026/04/24】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が4月24日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。高校に入学した理由を明かした。
【写真】33歳人気ギャル芸人「早々に先生に注意された」高校入学式ショット
高校に入学したことを報告し、話題を呼んでいた信子。同番組にて、共演者から「勉強したくなったんですか？」と理由を聞かれると、信子は「学びって大事くね？と思って。大人になってから学んだほうがあの時の自分超えれるくね？」と口に。共演者からは「偉い」「本当だよな」「なるほどね」と感嘆の声が上がっていた。また、同番組のMCを務めるお笑いコンビ・ハライチの澤部佑から「（入学するために）勉強した？」と問われると、信子は「普通にただ入れた（笑）」とにっこり。続けて「問題は卒業」と、勉強はこれから励むことを話していた。
この放送を受け、視聴者からは「偉すぎる」「かっこいい」「見習いたい」「チャレンジする姿素敵」などと反響が上がっている。
信子は、同月13日、自身のInstagramを通じて「この度、改めて学びたい欲に駆られて、とりま高校入学することにしまんた」（※原文ママ）と報告し「はじめは軽い気持ちで、気になったこと大学で研究とかしたいなーって思ってたんだけど、それならまず高校行っちゃうかと思って入学を決意しました！！」と明かしていた。また「あと同級生の皆と先生とも写真撮りまくってはしゃぎまくったww」と入学式の様子を回想。「改めて、末裔人妻ギャルJK芸人のうちをよろちちおねしま 入学式で早々に先生に注意された写真も載せとくね」（※原文ママ）と、「入学式」の看板前でポーズを決める自身のソロショットを投稿している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆信子、高校入学の理由明かす
高校に入学したことを報告し、話題を呼んでいた信子。同番組にて、共演者から「勉強したくなったんですか？」と理由を聞かれると、信子は「学びって大事くね？と思って。大人になってから学んだほうがあの時の自分超えれるくね？」と口に。共演者からは「偉い」「本当だよな」「なるほどね」と感嘆の声が上がっていた。また、同番組のMCを務めるお笑いコンビ・ハライチの澤部佑から「（入学するために）勉強した？」と問われると、信子は「普通にただ入れた（笑）」とにっこり。続けて「問題は卒業」と、勉強はこれから励むことを話していた。
◆信子、高校入学報告で話題
信子は、同月13日、自身のInstagramを通じて「この度、改めて学びたい欲に駆られて、とりま高校入学することにしまんた」（※原文ママ）と報告し「はじめは軽い気持ちで、気になったこと大学で研究とかしたいなーって思ってたんだけど、それならまず高校行っちゃうかと思って入学を決意しました！！」と明かしていた。また「あと同級生の皆と先生とも写真撮りまくってはしゃぎまくったww」と入学式の様子を回想。「改めて、末裔人妻ギャルJK芸人のうちをよろちちおねしま 入学式で早々に先生に注意された写真も載せとくね」（※原文ママ）と、「入学式」の看板前でポーズを決める自身のソロショットを投稿している。（modelpress編集部）
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