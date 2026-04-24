福岡県・飯塚オートレースのナイターSG「第45回オールスター」が6日間の日程で開幕する。前年覇者の佐藤励と、ファン投票上位メンバーによる激突となった初日メイン12R「スターセレクション」。ファン投票1位で選出された鈴木圭一郎（31＝浜松）が中心となる。23年以来となる今タイトル5Vを目指して、まずは強力なライバルを確かなテクニックで蹴散らす。

▼浅倉樹良 最近はエンジンがあまり良くない。思ったより進んでいない。バルブを交換したので良くなってくれれば。

▼森且行 スタートが全く切れていない。クラッチ関係は引き続き扱っていきたい。エンジンはカムを点検していく。

▼高橋貢 前節の動きはまずまずだったと思う。タイヤが良かったのも大きい。シリンダーを点検してリングを考える。

▼佐藤摩弥 整備日にクランクを新品にして、ケースも換えた。ここからもう少し乗りやすさが欲しい。乗って確認する。

▼佐藤励 エンジンはそんなに悪くないけど、メンバーを考えるともうひと伸び欲しい。リングだけ交換していく。

▼鈴木圭一郎 前節はいろいろパーツを換えて、最終日はケース交換で一番良くなっていた。スタートは良くなっている。

▼黒川京介 前節優勝戦は悪い感じはしなかったが、もう少しレース足が欲しかった。まずは飯塚走路に体をなじませたい。

▼青山周平（12R）前節はクランクケースを換えたけど微妙だった。優勝戦はヘッド周りをやり過ぎた。戻せば大丈夫だと思う。