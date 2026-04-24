《この度、SEKAI NO OWARIのメンバーは、2026年4月30日をもって株式会社アミューズの連結子会社である株式会社TOKYO FANTASYとの契約期間が円満に満了となることをご報告いたします。これを機に、メンバー自身の手によるマネージメント新会社「株式会社S.U.N.S」を設立することといたしました》

4月22日、4人組バンド「SEKAI NO OWARI」が公式サイトを更新し、メンバー4人による新会社「株式会社S.U.N.S」を立ち上げ、5月1日から同社でマネジメント業務を行うと発表した。

公式サイトにはこんなメンバーからのメッセージも掲載されている。

《今年、メジャーデビュー15周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行なっていく決意を固めました。この先、いろんな障壁もあるとは思いますが、メンバー4人を中心にしっかりと支え合い、乗り越えていこうと思います》

セカオワの新会社設立について、レコード会社関係者はこう語る。

「これまで所属していた『株式会社TOKYO FANTASY』の代表取締役であるSさんが新会社でも代表取締役も務めるそうです。

《メンバー自身の手によるマネージメント新会社》と発表していますが、セカオワのメンバーたちも新会社の取締役に名を連ねることを指すのでしょう。ただボーカルで初代リーダーでもあるFukaseさんこと深瀬智さん（40）は、取締役に就任していないそうです」

法人登記簿を確認すると、確かにNakajin（40）やSaori（40）は取締役になっていたが、Fukaseの名前はなかった。その理由についてセカオワメンバーを知る音楽関係者は、

「以前から、活動でも運営や事務的なことは、NakajinさんやSaoriさんの2人が担当していたのです。ただFukaseさんもセカオワの活動に関する打ち合わせには必ず参加していて、NakajinさんやSaoriさんも、その意向は大切にしているそうです。

Fukaseさんは音楽活動には興味があっても、性格的に運営などには興味がないということなのでしょう」

Fukaseといえば、本誌は昨年秋にFukaseとインフルエンサーの沢田京海（21）との熱愛を報じている。沢田は、セカオワメンバーのシェアハウス“セカオワハウス”にも出入りし、Fukase以外のメンバーとも交流を深めているようだった。

「Fukaseさんと沢田さんはいまも交際を続けていると聞いています」（前出・音楽関係者）

新会社設立という節目をむかえたFukase。“結婚”というもう一つの節目も近いのか。