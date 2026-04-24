ハイヒール・モモコが“激推し”「衝撃的」「日持ちする」大阪土産…あげた芸能人名を続々と明かす
漫才コンビ・ハイヒールのモモコ（62）が23日、大阪市内で行われた青木松風庵『みるく饅頭 月化粧』新CM発表会に出席した。
【写真】『みるく饅頭 月化粧』の被り物…貴重な後ろ姿 大平サブロー＆ハイヒール・モモコ
大阪名物の『月化粧』は、2種類の豆をオリジナルブレンドした白あんに、ミルクの風味豊かな練乳と北海道産バターをたっぷり入れてしっとり焼き上げた和洋菓子。和と洋が調和したなめらかな優しい味わいのみるく饅頭。
2010年に販売開始され、大平サブロー（70）が商品の顔を担ってきた。今回の新CMではモモコが仲間入りし、被り物姿でコンビが誕生する。「月化粧ダンス」篇、「大阪みやげは」篇、「脳内イメージ」篇の3本が、24日から順次放送開始。
モモコは「練乳の味がして、バター風味で、そして日持ちがするのが大好き」と熱弁。「（出会いは）衝撃的な思い出」とまで表現した。
日頃から手土産や差し入れに『月化粧』を重用しているという。「3ヶ月もちますよね。まとめ買いしといて、舞台観に行かな、楽屋行かなのときに使える」と語り、「福山（雅治）さんにも持って行くし、最近やったらWEST.にも持っていったし、1番最近にあげたのは、はるな愛ちゃんにあげて、おとといは北斗晶さんと佐々木健介さんに」と詳細にすらすら。
「月化粧の日」となる5月21日は、発売16周年を記念したイベントが梅田の地下街「ディアモール大阪」で開催される。
【写真】『みるく饅頭 月化粧』の被り物…貴重な後ろ姿 大平サブロー＆ハイヒール・モモコ
大阪名物の『月化粧』は、2種類の豆をオリジナルブレンドした白あんに、ミルクの風味豊かな練乳と北海道産バターをたっぷり入れてしっとり焼き上げた和洋菓子。和と洋が調和したなめらかな優しい味わいのみるく饅頭。
2010年に販売開始され、大平サブロー（70）が商品の顔を担ってきた。今回の新CMではモモコが仲間入りし、被り物姿でコンビが誕生する。「月化粧ダンス」篇、「大阪みやげは」篇、「脳内イメージ」篇の3本が、24日から順次放送開始。
日頃から手土産や差し入れに『月化粧』を重用しているという。「3ヶ月もちますよね。まとめ買いしといて、舞台観に行かな、楽屋行かなのときに使える」と語り、「福山（雅治）さんにも持って行くし、最近やったらWEST.にも持っていったし、1番最近にあげたのは、はるな愛ちゃんにあげて、おとといは北斗晶さんと佐々木健介さんに」と詳細にすらすら。
「月化粧の日」となる5月21日は、発売16周年を記念したイベントが梅田の地下街「ディアモール大阪」で開催される。