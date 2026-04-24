ミニオンと怪盗グルーのはじまりの物語『ミニオンズ フィーバー』5.22金ローで放送！
ユニバーサル・スタジオとイルミネーション・スタジオのアニメ映画『ミニオンズ フィーバー』（2021）が、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にて5月22日、本編ノーカットで放送されることが決まった。
【写真】1970年代の世界観がおしゃれ『ミニオンズ フィーバー』場面写真ギャラリー
本作は、バナナが大好きな謎の黄色い生物ミニオンを主人公にした劇場長編アニメーション「ミニオンズ」シリーズの第2作。最強最悪のボスに仕えることを生きがいとするミニオンたちが、なぜ怪盗グルーをボスに選んだのか、そしてグルーはどのようにして月を盗むほどの大悪党になったのか、その謎が明らかにされる。ディスコブームに沸いた1970年代のダンスミュージックと共にミニオンズたちがフィーバーする、“ハチャメチャ”エンターテインメントだ。
日本では2022年に公開され、日本国内で興行収入44.4億円を記録（一社 日本映画製作者連盟調べ）、「2022年度興行ランキング洋画アニメ」でNo.1に輝く大ヒットとなった。
日本語吹き替えは、怪盗グルーの声を笑福亭鶴瓶。新キャラクターであるワイルド・ナックルズの声を市村正親、ベル・ボトムの声を尾野真千子、ミニオンにカンフーを教えるマスター・チャウの声を渡辺直美が演じる。
アニメ映画『ミニオンズ フィーバー』は、『金曜ロードショー』（日本テレビ系にて5月22日21時放送。
【写真】1970年代の世界観がおしゃれ『ミニオンズ フィーバー』場面写真ギャラリー
本作は、バナナが大好きな謎の黄色い生物ミニオンを主人公にした劇場長編アニメーション「ミニオンズ」シリーズの第2作。最強最悪のボスに仕えることを生きがいとするミニオンたちが、なぜ怪盗グルーをボスに選んだのか、そしてグルーはどのようにして月を盗むほどの大悪党になったのか、その謎が明らかにされる。ディスコブームに沸いた1970年代のダンスミュージックと共にミニオンズたちがフィーバーする、“ハチャメチャ”エンターテインメントだ。
日本語吹き替えは、怪盗グルーの声を笑福亭鶴瓶。新キャラクターであるワイルド・ナックルズの声を市村正親、ベル・ボトムの声を尾野真千子、ミニオンにカンフーを教えるマスター・チャウの声を渡辺直美が演じる。
アニメ映画『ミニオンズ フィーバー』は、『金曜ロードショー』（日本テレビ系にて5月22日21時放送。