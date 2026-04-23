い、嫌な予感もしています。

メモリが高騰している昨今、ローカルLLM用としてコスパいいぞ！みたいな声が多く聞こえているMac mini。

その影響か、最近はメモリを増量すると注文不可になったり、お届け日がめっちゃ伸びたりしていたのですが、ついに最安構成モデル（ベースモデル）も売り切れ状態の注文不可になってしまいました…。

Image: 小暮ひさのり

Appleオンラインストアを見ると「現在注文できません」状態ですね。Oh…。

原稿執筆時点（2026/4/23現在）では、「M4チップ」版が全滅。上位の「M4 Proチップ」版は最速で6月4日〜6月11日となっています。それ、もうWWDC 26始まってしまいますやん！（6月8日からです）みたいなスケジュール感ですね…。

これがメモリ高騰の影響からの狩尽くされたのか、それとも新モデル登場の予兆なのかはわかりません。後者であってほしいなと思うのですが、もし新モデルが来るとしても、値段据え置きってのは期待しないほうが良さそうだなぁ。

早めにMac mini確保できた方々は、きっとラッキーだよ、これ、ぜったい…。

Source: MacRumors, Apple