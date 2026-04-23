ビーズソファで豪快に眠っている猫さんの姿は、まるで「猫の開き」？気持ちよさそうな猫さんの寝姿が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で4000再生を突破し、「癒される～」「気持ちいいんやろね～ いい夢見てそう」といったコメントが寄せられました。

【動画：ソファの上で『眠っている猫』を見たら→まさかの体勢で……豪快な寝相】

猫もダメになっちゃうソファ

Instagramアカウント「おこめとこむぎ⌇きょうだい猫の成長記録」に投稿されたのは、シャムトラ猫の「おこめ」くんが、ビーズソファの上で眠っている様子。おこめくんは、三毛猫の「こむぎ」ちゃんと一緒に暮らしている、性格が"ほぼワンコ"の男の子です。

ある日、飼い主さんが様子を見たところ、クッションの上で眠っていたというおこめくん。ただ、その姿があまりにも気持ちよさそうだったようで、気になってしまったのだとか。おこめくんが寝ているソファは、人をダメにするくらい心地の良いソファとして有名ですが、猫さんにとっても気持ちいいんですね。

もしかして…中に人が入っている？

天気も良く、最高のコンディションで熟睡するおこめくん。とっても気持ちよいからか、お手手はパー、足は豪快に開かれており、その姿はまさに「おこめくんの開き」！言葉は通じなくても「暖かくて気持ち良いにゃ～」と言っていることが伝わってきます。

ただ、豪快な寝姿を披露するおこめくんには、「もしかして中におじさんが入ってる…？」という疑惑が浮上しているそう。飼い主さんも「入っているかも…今度チャック探そうかな…」と言っており、近い将来おこめくんの新たな姿が見えるかも(？)しれません…。

サメちゃんのぬいぐるみがお気に入り♡

アカウント内では、他にもおこめくんの可愛い姿が多数投稿されており、中にはサメちゃんのぬいぐるみにベッタリくっつく様子も。飼い主さんいわく、おこめくんはサメちゃんのぬいぐるみが大好きだそうで、1日1回はくっついているのだとか。ウットリしている姿は、本当に可愛らしいです。

ぬいぐるみにウットリしたり、ソファの上で人間みたいな寝姿を見せてくれたり。ついついクスッと笑ってしまう姿や可愛らしい姿を見せて、日々飼い主さんの心を癒やしているおこめくんなのでした。

記事冒頭でご紹介した投稿には、「おもしろすぎて、我が家もクッションがほしくなりますー」「気持ちよさそう♡人間みたい」「わー可愛いですね～」「見事な開きですね」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「おこめとこむぎ⌇きょうだい猫の成長記録」では、おこめくん・こむぎちゃんの仲良しでラブラブな姿なども投稿されており、見ているだけでキュンキュンしちゃいますよ！

おこめくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「おこめとこむぎ⌇きょうだい猫の成長記録」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。