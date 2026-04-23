ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【募金活動】長崎市出身「ミス日本みどりの大使」地域の緑や森の重要… 【募金活動】長崎市出身「ミス日本みどりの大使」地域の緑や森の重要性を市民に呼びかけ《長崎》 【募金活動】長崎市出身「ミス日本みどりの大使」地域の緑や森の重要性を市民に呼びかけ《長崎》 2026年4月23日 20時22分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 地域の緑化活動に役立てようと長崎市で募金活動が行われ、長崎市出身のミス日本みどりの大使 永田 愛実さんと、県農林部の職員ら約40人が協力を呼びかけました。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【創成館高校音楽部】アイドルやユーチューバーも所属 全国大会の出場の実力派クラブ《長崎》 【全国学力調査】小6 中3を対象に実施 県内462校2万1000人あまりが参加《長崎》 【アメリカンクッキー専門店】元地域おこし協力隊の女性 諫早市の干拓の里にオープン《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, マンション, 京王線, 葬儀, 海, 法要, 思いやり, リペア工事, フローリング, 鎌倉