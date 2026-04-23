ドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』ポスタービジュアル解禁
Perfumeの25年間の集大成となるドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』より、ライブでPerfumeとファンがひとつになる“名曲”のシーンを切り取ったポスタービジュアルが解禁された。
【動画】映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』本予告
結成から25年にわたり第一線を走り続けてきたPerfume。5年ぶりの東京ドーム公演を目前に控えたメジャーデビュー20周年記念日、2025年9月21日に突如コールドスリープを発表し、多くのファンに衝撃を与えた。
本作は、2015年公開の『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、約10年ぶりとなるドキュメンタリー映画第2弾。コールドスリープ前のラストライブとなった2025年9月22日・23日の東京ドーム公演「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」をはじめ、世界中で熱狂と感動を生み出してきた唯一無二のライブパフォーマンスと、あ〜ちゃん、かしゆか、のっちの軌跡を未公開映像とともに辿る。
さらに、コールドスリープ発表後の舞台裏にも密着し、メンバーそれぞれへの独占インタビューも実施。25年の歳月を経てアーティストとして、人として成長を重ねた彼女たちが、変わってきたものと変わらず在り続けるものを見つめ直していく。そして、本作で初めて明かされる“今”の想いとは――。
今回解禁となったポスタービジュアルは、ステージで輝くPerfumeの3人の後ろ姿が大きくフィーチャーされている。ライブの定番曲であり、あ〜ちゃんの掛け声と共に手を上げることでPerfumeとファンがひとつとなる名曲「MY COLOR」のパフォーマンス時の一コマだ。「25年を駆け抜けたPerfumeとあなたとのドキュメンタリー」の言葉通り、“あなた”へのメッセージを感じ取ることができるビジュアルとなっている。
映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』は、5月15日より全国公開。
【動画】映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』本予告
結成から25年にわたり第一線を走り続けてきたPerfume。5年ぶりの東京ドーム公演を目前に控えたメジャーデビュー20周年記念日、2025年9月21日に突如コールドスリープを発表し、多くのファンに衝撃を与えた。
さらに、コールドスリープ発表後の舞台裏にも密着し、メンバーそれぞれへの独占インタビューも実施。25年の歳月を経てアーティストとして、人として成長を重ねた彼女たちが、変わってきたものと変わらず在り続けるものを見つめ直していく。そして、本作で初めて明かされる“今”の想いとは――。
今回解禁となったポスタービジュアルは、ステージで輝くPerfumeの3人の後ろ姿が大きくフィーチャーされている。ライブの定番曲であり、あ〜ちゃんの掛け声と共に手を上げることでPerfumeとファンがひとつとなる名曲「MY COLOR」のパフォーマンス時の一コマだ。「25年を駆け抜けたPerfumeとあなたとのドキュメンタリー」の言葉通り、“あなた”へのメッセージを感じ取ることができるビジュアルとなっている。
映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』は、5月15日より全国公開。