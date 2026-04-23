ディズニーシー、新グッズシリーズ「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」6月2日発売
【ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド】 6月2日 発売予定
(C)Disney
アクリルスタンド 850円
東京ディズニーシーは、新グッズシリーズ「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」を6月2日より発売する。
ダッフィーたちが小さな幸せを見つける姿が描かれたグッズが登場。アクリルスタンド、ステッカー、カードホルダーなど、どんなお天気の日でも前向きなダッフィーたちのフレーズが書かれたアイテムが多数登場する。
販売店舗は「マクダックス・デパートメントストア」。なお、店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合、状況により販売店舗が変更になる場合がある。【商品ラインナップ】
アクリルスタンドセット 10,200円
ステッカー 500円
ステッカー 500円
ステッカー 500円
ステッカー 500円
ステッカー 500円
ステッカー 500円
ステッカー 500円
カードホルダー 2,000円
カードホルダー 2,000円
カードホルダー 2,000円
カードホルダー 2,000円
カードホルダー 2,000円
カードホルダー 2,000円
カードホルダー 2,000円
メッセージカード＆メモ 1,200円
ノート 1,400円
トートバッグ 4,600円
キーチェーン 1,900円
ぬいぐるみ 5,400円
ポーチ 2,300円
ポーチ 2,300円
ポーチ 2,300円
ポーチ 2,300円
ポーチ 2,300円
ポーチ 2,300円
ポーチ 2,300円
(C)Disney
※画像はイメージです