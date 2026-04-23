【ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド】 6月2日 発売予定

アクリルスタンド 850円

東京ディズニーシーは、新グッズシリーズ「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」を6月2日より発売する。

ダッフィーたちが小さな幸せを見つける姿が描かれたグッズが登場。アクリルスタンド、ステッカー、カードホルダーなど、どんなお天気の日でも前向きなダッフィーたちのフレーズが書かれたアイテムが多数登場する。

販売店舗は「マクダックス・デパートメントストア」。なお、店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合、状況により販売店舗が変更になる場合がある。

【商品ラインナップ】

アクリルスタンドセット 10,200円

ステッカー 500円

ステッカー 500円

ステッカー 500円

ステッカー 500円

ステッカー 500円

ステッカー 500円

ステッカー 500円

カードホルダー 2,000円

カードホルダー 2,000円

カードホルダー 2,000円

カードホルダー 2,000円

カードホルダー 2,000円

カードホルダー 2,000円

カードホルダー 2,000円

メッセージカード＆メモ 1,200円

ノート 1,400円

トートバッグ 4,600円

キーチェーン 1,900円

ぬいぐるみ 5,400円

ポーチ 2,300円

ポーチ 2,300円

ポーチ 2,300円

ポーチ 2,300円

ポーチ 2,300円

ポーチ 2,300円

ポーチ 2,300円

(C)Disney

※画像はイメージです