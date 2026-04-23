就職企業人気ランキング【石川県】1位「クスリのアオキ」2位「システムサポート」3位「ゲンキー」（マイナビ・日経2027年卒大学生調査）
2027年度に卒業予定の大学生を対象に、マイナビと日本経済新聞が共同で調査した「就職企業人気ランキング」がまとまりました。
それによりますと、北陸エリアのランキングで、1位となったのは石川県白山市に本社を置くドラッグストアチェーン「クスリのアオキ」でした。
「クスリのアオキ」は全国28府県に1124店舗を展開するドラッグストアチェーンで、2026年度は過去最多の1013人の新入社員となりました。
「クスリのアオキ」はこの調査で、6年連続でトップとなっています。
2位は石川県金沢市に本社を置く情報通信会社「システムサポート」。
3位は福井県坂井市に本社を置くドラッグストアチェーン「ゲンキー」。
4位は富山県富山市に本店を置く「北陸銀行」。
5位は石川県野々市市に本店を置く木造注文住宅メーカー「アイワホーム」。
6位は富山県富山市に本店を置く「北陸電力」。
7位は石川県小松市に本社を置く間仕切りメーカー「コマニー」。
8位は石川県小松市に本社を置く間仕切りメーカー「小松ウオール」。
9位は福井県福井市に本社を置く産業素材・繊維メーカー「セーレン」。
10位は石川県白山市に本社を置く電子部品メーカー「金沢村田製作所」でした。
調査したマイナビによりますと、「小松ウオール」が前年の33位から8位となるなど、建設・住宅関連の人気が根強く、化学・素材関連も順位を上げています。