サンリオピューロランドにて、東京方南町を拠点とする「方南町お化け屋敷オバケン」とタッグを組んだ関東最大級のミッションクリア型サイコスリラーイベントを開催！

一般営業終了後の夜に施設全体を舞台に体験型サイコスリラーイベント「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」が実施されます☆

サンリオピューロランド「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」

参加料金：

・イベント参加チケット 7,480円（税込）

・当日券 8,480円（税込）

※イベントは中学生以上の方が参加できます

※当日券は、前売り券が残った場合のみ、ピューロランド入口前受付にて、当日（2026年6月6日、6月13日）18時30分より販売されます

※ゲストの都合による日時変更、払い戻しはできません

前売り販売：2026年4月25日（土）12:00〜、イープラス https://eplus.jp/obaken/

定員：各日1,000名 計2,000名

開催日：2026年6月6日（土）・6月13日（土）

開催場所：サンリオピューロランド（東京都多摩市落合1-31）

開催時間：19:00〜22:00 ※全てのミッションを実行するために必要な時間は、館内混雑状況により変動するため、早めの入場をお勧めします

主催 ：株式会社サンリオエンターテイメント・方南町お化け屋敷 オバケン

イベント特設サイト：https://obaken-event.wixsite.com/psychogame

本格リアル体感ホラーイベント「オバケン×サンリオピューロランド」は2026年で11年目を迎え、完全新作に挑みます。

2026年の敵は、シリーズ初登場となる正体不明の犯罪組織「サイカーズ」

これまでのゾンビやお化けとは一線を画す“人間の狂気”をテーマに、まったく新しいイマーシブ体験が届けられます。

2026年も2DAYSの開催で、2日間で計2,000名が体験可能。

館内7つの全てのミッションをクリアした方には限定ノベルティなどの特典も用意されています。

閉館後のピューロランドが突如として異様な空間に一変。

謎の犯罪組織「サイカーズ」が館内を完全に占拠し、すべての出入口が封鎖。

彼らの目的は不明──ですが、彼らが仕掛ける7つのエリアに散りばめられた“ゲーム”に勝たなければ、この場所から出ることはできません。

「サイカーズ」の支配から脱出して、制限時間内にすべてのコードを解読できるのでしょうか…！

普段のメルヘンな雰囲気のピューロランドでは決して味わうことのできない、緊迫感と狂気に満ちた異空間でまさにサイコスリラー映画の渦中に放り込まれたような体験ができるスペシャルなイベントです。

オバケンならではの本格的なミッションと、”人間の恐怖”が交錯するまったく新しいイマーシブ体験を堪能できる「OBAKEN PSYCHO GAME」に大興奮すること間違いなしです！

「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」ストーリー

突如全ての照明が落ち、不気味なアナウンスが流れます。

サンリオピューロランドを占拠したのは、犯罪組織「サイカーズ」

出口は封鎖され、館内の全員が閉じ込められてしまいます。

解放の条件はただひとつ──「サイカーズ」が仕掛けた7つのゲームをクリアし、ポイントを稼ぐこと。

稼げなかった者には想像を絶する“罰ゲーム”が待っているのでした・・・。

「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」の楽しみ方

館内のエリアを回り、「サイカーズ」が用意した7つのゲームに挑戦。

各ゲームをクリアするごとにポイントを獲得。制限時間内にクリアラインのポイントを稼ぐことがミッションです。

エリアによっては「サイカーズ」の構成員が妨害を仕掛け、あなたの行く手を阻むことも。

ポイントが足りなかった場合は──恐ろしい”罰ゲーム”が待ち受けています。

7つ全てのゲームを攻略しクリアした方には、「OBAKEN PSYCHO GAME」限定ノベルティなどの特典もあります。

イベントに先駆けスペシャルムービーも公開中

いつもの光景とは一変し、恐怖と興奮に満ちた異空間に変貌を遂げるピューロランド。

ストーリーやイベントの世界観をいち早く感じる事ができるスペシャルムービーも公開中です！

この恐怖の「OBAKEN PSYCHO GAME」を一足先に体験することができます。

サンリオピューロランドとオバケンが贈る、関東最大級のミッションクリア型サイコスリラーイベント。

2026年6月6日・6月13日に開催される「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」の紹介でした☆

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※画像はイメージです

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