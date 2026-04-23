マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）きっての“ネタバレ常習犯”とされるマーク・ラファロが、映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に関するネタバレを漏らした可能性が浮上している。

2026年7月31日公開の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に、ブルース・バナー／ハルク役で出演したラファロ。イタリア・ローマ開催の「シネマ・アドリアーノ」に登壇した際、スパイダーマンに関してこんな。「1000%断言します。彼は将来エイリアンと戦うことになる」。

この発言を収めた動画がSNSで拡散されると、一部のファンは寄生生命体シンビオートであるヴェノムが『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に登場するのでは？と憶測。一方で、「彼はすでにエイリアンのサノスと戦っているよね」や「単なるジョークでは？」といった見方も上がっている。

いずれにせよ、ラファロがMCUの重要情報をうっかり漏らしてきたのは有名な話だ。過去には『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）の結末や、『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）に関する情報を口にしてしまったこともある。今回の“エイリアン発言”がどこまで事実を含んでいるのか、注目が集まる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日同時公開。

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