レギュラーツアー2勝の女子プロが30歳の誕生日！ セカオワのTシャツを着て「えんじょい三十路〜」を大はしゃぎ
4月22日に誕生日を迎えた山内日菜子が自身のインスタグラムを更新。「祝！30歳！！！」と自ら祝福すると、「30歳だけど風船作って、親友と爆笑しながら撮影会しました」と記して、笑顔に溢れた写真20枚を投稿した。
【写真】変顔ありの30歳 顔芸の数々（全20枚）
「新しい代に突入しましたが、何も変わってません」「これから変わるのかもしれないけど、それもまた楽しみながら歩んで行きたいです」と、十の位が変わる区切りの年齢となった事への心境を正直に明かしていた。写真では大好きなバンド「SEKAI NO OWARI」のTシャツを着ると、頭には金色に輝く王冠を載せて「3」と「0」の金のバルーンを両手に持ったり、両頬に当ててみたり、ポンッと放ってみたりする写真が続いた。山内と同じく4月に30歳の誕生日を迎えたという親友も負けずに様々な表情を見せていた。2人並んだ写真も多く、どの写真からも笑い声まで聞こえてきそうだ。そして最後の1枚は何故かピンボケ写真だった。「えんじょい三十路〜」と締めくくった投稿には、女子プロ仲間の蛭田みな美や藤田さいきをはじめ多くのファンから「誕生日おめでとう」のコメントが次々に寄せられていた。山内はレギュラーツアー2勝、ステップ・アップ・ツアー1勝を挙げている。昨年はシード権を失い、ファイナルQTも101位に終わってしまったため、出場できる試合には制限がかかってしまう。しかし、これまで参戦したレギュラー3試合、ステップ2試合のすべてで予選を通過。暫定リランキングも35位につけており、中盤戦の出場権獲得を目指している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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