プロ野球中日が2026年4月22日、群馬県前橋市で巨人と対戦し、1−5で敗れた。

球団史上最速17敗目、開幕20試合以上で勝率1割台は球団史上初めて

試合は、中日先発のドラフト2位ルーキー櫻井頼之介投手（22）が、2回に巨人打線につかまった。

先頭打者を四球で歩かせ、竹丸和幸投手（24）にヒットを許すなど、苦しい展開。守備の乱れなどもあり、一気に4点を失った。櫻井は、続く3回を無失点で切り抜けるも、この回で降板した。

チームは、5回に石伊雄太捕手（25）のタイムリーで1点を返したが、反撃はここまで。7安打を放ちながらも得点は、この1点のみで、1−5で敗れた。

これで15日の広島戦から6連敗となった。開幕から21試合を消化して4勝17敗。勝率（.190）は2割を切り、借金は「13」に膨れ上がった。

スポーツ紙の報道によると、球団史上最速の17敗目となり、20試合以上を経過して、勝率2割を割ったのは球団史上初めてだという。

記録的敗戦に竜党は意気消沈。インターネット上では、今季のスローガン「ドラあげ」に引っ掛け、「もう『どらあげ』ではなく『おてあげ』です」と、皮肉めいたコメントの他に次のような声が寄せられた。

「若手主体だから雰囲気に飲まれるともう無理よね」

「マジでアマチュアレベル」「井上監督続行には問題あり」「若手主体だから雰囲気に飲まれるともう無理よね」「中日弱すぎる」「シーズン100敗を超える勢い...」「若手が頑張ってくれてはいるけどなんかすべてが噛み合わない」「井上監督の休養もやむなしかあ」「応援する気すら起きない」「守乱がタイムリー不足や投壊を更に悪化させている状況」「泥沼、、、底なし沼じゃない事を願い祈る」

スポーツ紙によると、井上一樹監督（54）は試合後、「併殺が取れなかったところとか、誰が取るのかってところ。たかが1点じゃないんだよね。守りが守りの守りになってしまっている」などと語ったという。

白星が遠い中日。チームは、連敗脱出に向け、24日から本拠地バンテリンドームで、首位ヤクルトとの3連戦を予定している。