【新潟グルメ】ビビンバにアボガド!? 2025年6月にオープン癒し空間カフェでヘルシーランチ【十日町市】
十日町駅近くに2025年6月オープンした『PUNA cafe(プナカフェ)』。
アットホームな雰囲気がウリで、女性を中心に10～60代まで幅広く愛されています。店内はテーブル席のほかに、1人でも入りやすいカウンター席もあります。カフェでありながら、トンカツ定食や麻辣湯・オムライスなど食事メニューも豊富です。
なかでも一番人気は「アボカドビビンバボウル(1,480円/税込み)」。
色々な具材を試したなかで一番ビビンバに合ったのがアボカドだったそう。お米は十日町産で地元の恵みも感じられます。
具材とご飯を混ぜていただきます。アボカドのクリーミーさがビビンバをマイルドにまとめ、食べやすくヘルシー。日替わりスープとサラダも付いた健康ランチです。
「明太子クリームうどん×ミニまぐろたたき丼定食(1,680円/税込み)」もオススメ。
店長の高橋こず絵さんが自宅で食べていた明太子クリームうどんをメニュー化。スープは豆乳・バターなどを使い、コクがありなめらか。とろとろ温玉・大葉のトッピングがアクセントです。ミニまぐろたたき丼とサラダも付いて満足感があります。
店のキャラクターは高橋さん自らが描いた「ナマケモノのプナン君」。のんびりゆっくり過ごしてほしいという思いが込められています。
気づけばナマケモノのようにグデっとしてしまうほどの癒し空間でお腹を満たしませんか。
◇PUNA cafe(プナカフェ)』
新潟県十日町市駅通り4-1
問い合わせ先｜025- 755-5072
営業時間｜13:00～17:00L.O.
定休日｜日曜、月曜
アットホームな雰囲気がウリで、女性を中心に10～60代まで幅広く愛されています。店内はテーブル席のほかに、1人でも入りやすいカウンター席もあります。カフェでありながら、トンカツ定食や麻辣湯・オムライスなど食事メニューも豊富です。
なかでも一番人気は「アボカドビビンバボウル(1,480円/税込み)」。
色々な具材を試したなかで一番ビビンバに合ったのがアボカドだったそう。お米は十日町産で地元の恵みも感じられます。
具材とご飯を混ぜていただきます。アボカドのクリーミーさがビビンバをマイルドにまとめ、食べやすくヘルシー。日替わりスープとサラダも付いた健康ランチです。
店長の高橋こず絵さんが自宅で食べていた明太子クリームうどんをメニュー化。スープは豆乳・バターなどを使い、コクがありなめらか。とろとろ温玉・大葉のトッピングがアクセントです。ミニまぐろたたき丼とサラダも付いて満足感があります。
店のキャラクターは高橋さん自らが描いた「ナマケモノのプナン君」。のんびりゆっくり過ごしてほしいという思いが込められています。
気づけばナマケモノのようにグデっとしてしまうほどの癒し空間でお腹を満たしませんか。
◇PUNA cafe(プナカフェ)』
新潟県十日町市駅通り4-1
問い合わせ先｜025- 755-5072
営業時間｜13:00～17:00L.O.
定休日｜日曜、月曜