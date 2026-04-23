＜はじめてのママ友＞仲よくなれてうれしかったのは最初だけ。離れたいけど、悪口を吹聴される恐れが…
これまで自分の思うままに生きてきた人も、赤ちゃんが生まれた瞬間からそうはいかなくなるものです。どこに行くときも何をするのでも、常に赤ちゃんが一緒。行動が制限されるうえ、話相手は夫だけ。その夫も仕事のため、昼間は不在。赤ちゃんに一方的に話しかけながら、「ああ、大人と話したい！」。そんなふうに思うママ、きっと少なくないですよね？
そうしたときの強い味方が、地域の子育て支援センターです。乳幼児を連れたママパパが利用できる施設で、近所のママパパと知り合うこともできます。つまり孤独なママが大人とおしゃべりできる、貴重な場所！
支援センターで知り合ったママ友についての相談が、ママスタコミュニティにありました。子どもの月齢も同じ。悩みを共有できる相手だけに、何度も一緒にランチに行くほど仲よくしていたそうです。
『でも、今は距離を置きたいと考えています。人の好き嫌いが激しく、気に入らない人への文句がすごい。波風立てずに離れたいのですが、そうした行動に出たと感じたら、私の悪口をほかのママたちに言いふらすと思います。どうすればいいでしょう？』
はじめての育児だった投稿者さんにとって待望のママ友だったようですが、「今思えば、私の前では猫をかぶっていたのだと思います」とのこと。少しずつ見えてきたその本性は、気に入らない親子がいると露骨に無視をし、悪口を言いまくる人。ターゲットにされやすいのは、ドライなタイプや媚びないママだとか。
そのママ友さん自身は逆に、人と一緒に行動するのが好きなタイプ。これまで日時を合わせて行っていたセンターも、投稿者さんが微妙にずらして行くようにしたところ、「今日は何時に行く？」「明日は何時にする？」と、投稿者さん含めた仲よしママたちに聞きまくるようになったといいます。
『来週のランチを断ったところ明らかに不機嫌になり、困っています。私がほかのママさんと話をしているのも、気に入らないみたい。私はほかの仲よしママさんたちと一緒にいたいのに』
がっちりマークされているようですが、縛られるほどに離れたくなるのは人の常かもしれません。
好印象のまま距離を置くなど、そもそも無理。嫌われる勇気を
投稿者さんが恐れるのは、距離を置いたことで悪口を吹聴されること。それゆえ波風立てない距離の取り方を知りたいわけです。しかし、届いたコメントの多くは「悪口を言いふらされても構わないのでは」といった意見でした。
『いっそ嫌われたほうがいいのでは？ 悪口を言われても、周りも「また言ってるわ」くらいにしか思わないよ』
これまでにも「あの人が嫌い」と、わかりやすく態度に出してきたというママ友さん。おそらくほかのママたちも「そういう人」と気づいているのではないでしょうか。「投稿者さんがターゲットになっても『今度はあの人か。お気の毒〜』となるだけ。周囲がそのママ友と話を合わせていたとしても、本気で投稿者さんの評価を下げる人は少ないと思う」というコメントもありました。ママ友さんは気に入らない人を無視するというのですから、いっそ嫌われてしまえばキレイさっぱり離れることができます。
『感染症も流行っているから、「体調を崩しちゃって」「感染症をもらうのが怖くて」とか。適当に言ってフェードアウトするのが無難かも』
言い訳を考えてくれた方もいました。「最近体調が悪くて」「母（義母）の用事で急に呼び出されることが増えて」などなど。ママ友さんが納得しようがしまいが、その先悪口を言われることがわかっているのなら、適当な言い訳で構いません。投稿者さんが恐れる“波風”こそが、理想的な状況を開くカギになるのではないでしょうか。
ひとつの場所にこだわらず、新たな遊び場を発掘しよう！
支援センターから離れることをすすめるアドバイスもありました。
『そのママは支援センターにいるのだろうから、あなたとほかに仲よくしているママたちがほかの場所に行くしかないのでは』
保育士などの専門家に子育て相談もできるセンターは、貴重な場所。天候や気温にかかわらず行けるのもメリットで、投稿者さんも季節的な理由から公園に行く機会が減り、その分センターに行く日が増えていたとのこと。ママ友さんの存在があるためこの先通えなくなるのは、残念かもしれませんが……。
『私も第1子が1歳になるまでは「ママ友を作らなきゃ！」となっていたけど、子どもがひとりで歩き出して遊ぶようになったら「別にいなくてもいいな」と』
この方は支援センター以外の、有料の遊び場をおすすめしてくれました。「割引もある平日は安かったりするよ」だそう。園庭を解放している保育園・認定こども園なども、大いに利用できそうです。少し遠出して別のセンターや子育てサロンに行くことも、お子さんが少し大きくなってきた今ならできるのではないでしょうか。
『みなさん、ありがとうございます。ママ友ができない不安を抱えて支援センターに足を運んだので、当初はやっと出会えたうれしさもあり……。いろいろ理由をつけて離れるようにし、陰口を言われても気にしないようにしたいと思います』
投稿者さんにとって、おそらくはじめてできたであろうママ友。不安でいっぱいの育児の悩みを共有できる相手、他愛もない会話ができる貴重な存在といううれしさで、仲よくなった当初は人間性まで深く見極めることができなかったようです。ママ友作りの教訓として活かしたいですね。
センターから離れれば悪口も耳に入らず、心穏やかでいられそうです。ほかのママさんたちもこの先もつきあっていきたいと思える人ならば、投稿者さんの味方をしてくれるはず。一緒になって悪口を言うようなママさんなら、こちらから願い下げです。子どもが赤ちゃん時代の一瞬だけのママ友か、そうではないのか。今回の件を信頼できる相手を見極めるチャンスにもしてほしいです。