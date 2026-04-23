原油とドルが一時急騰「イランで爆発」報道にアルゴリズム取引が影響か



9時過ぎに原油先物が一時97ドル台まで急騰する場面があった。原油価格に連動しドルも急騰、ドル円は一時159.70円手前まで急騰、その後159.30円まで下落している。米株先物も急落する場面があった、ダウは一時500ドル超下げた。



一部で「イラン国内で爆発があった」との報告が伝わった。これにアルゴリズム取引が買いを主導したとの指摘が聞かれる。ただ、爆発は誤報だったようで、原油は上げ幅を急速に縮め、ドルも下落に転じている。



「イランは攻撃を受けていない、爆発は起きておらず戦争は終わった。爆発は誤報だ」と報告が伝わっている。誤報と報じたのはXのフォロワー数330万人のインフルエンサーだが、絶大な影響を持つためアルゴリズムが無視できない「巨大な情報源」となっているようだ。



東京時間10:10現在

ダウ平均先物JUN 26月限 49448.00（-220.00 -0.44%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7153.25（-18.00 -0.25%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27052.50（-30.50 -0.11%）



ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝93.39（+0.43 +0.46%）

ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4761.70（+8.70 +0.18%）

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