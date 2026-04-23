「韓国サッカー界の絶望的な事件」「前代未聞」悪夢の降格→韓国人選手“全滅”の危機に母国メディアは茫然「最悪の状況だ」
現地４月20日、開幕当初から最下位に沈んでいたウォルバーハンプトンの２部降格が決定した。
今季のプレミアリーグでプレーした唯一の韓国人選手、ファン・ヒチャンが所属しているため、この結果を韓国メディアが嘆いている。
『マイデイリー』は「韓国サッカー界にとって絶望的な事件だ。ファン・ヒチャンのプレミアでのキャリアが終わり、前代未聞の韓国人選手０人が現実化。ウォルバーハンプトン降格確定」と見出しを打ち、次のように報じた。
「昨シーズンも16位でようやく残留に成功したウォルバーハンプトンはシーズン序盤から低迷が続いた。開幕後19試合で勝利ができずに降格候補ナンバーワンと予想された。選手への投資も行われていない状況で、結局２部降格という悪夢を見ることになった」
同メディアは「ヒチャンの活躍ぶりも残念なものだった。リーグ22試合で２ゴール・１アシスト、攻撃ポイントは３点にとどまった。プレミアリーグでプレーする韓国人選手が一人もいないという状況に対する懸念も大きくなっている」と、危機感を露わにした。
「ソン・フンミン（LAFC）がトッテナムを去り、プレミアリーグのチームに所属する選手はトッテナムのヤン・ミンヒョクとブライトンのユン・ドヨン、そしてファン・ヒチャンの３人だった。ヤン・ミンヒョクはポーツマスとコベントリーのチャンピオンシップ勢へ、ユン・ドヨンはドルドレヒト（オランダ）へレンタルとなった。ファン・ヒチャンが一人残っていた中で降格となり、最悪の状況が現実に迫っている」
来シーズンは、何人の韓国人選手がプレミアリーグでプレーしているだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
今季のプレミアリーグでプレーした唯一の韓国人選手、ファン・ヒチャンが所属しているため、この結果を韓国メディアが嘆いている。
『マイデイリー』は「韓国サッカー界にとって絶望的な事件だ。ファン・ヒチャンのプレミアでのキャリアが終わり、前代未聞の韓国人選手０人が現実化。ウォルバーハンプトン降格確定」と見出しを打ち、次のように報じた。
同メディアは「ヒチャンの活躍ぶりも残念なものだった。リーグ22試合で２ゴール・１アシスト、攻撃ポイントは３点にとどまった。プレミアリーグでプレーする韓国人選手が一人もいないという状況に対する懸念も大きくなっている」と、危機感を露わにした。
「ソン・フンミン（LAFC）がトッテナムを去り、プレミアリーグのチームに所属する選手はトッテナムのヤン・ミンヒョクとブライトンのユン・ドヨン、そしてファン・ヒチャンの３人だった。ヤン・ミンヒョクはポーツマスとコベントリーのチャンピオンシップ勢へ、ユン・ドヨンはドルドレヒト（オランダ）へレンタルとなった。ファン・ヒチャンが一人残っていた中で降格となり、最悪の状況が現実に迫っている」
来シーズンは、何人の韓国人選手がプレミアリーグでプレーしているだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」