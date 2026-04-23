今回の「渚のオートにまつわるエトセトラ」は２４日から飯塚オートレース場でナイター開催されるＳＧ第４５回オールスター・オートレースを盛り上げてくれる注目選手と優勝候補選手についてお話しいたします。

昨年、優勝したのは川口オート所属の佐藤励選手。最終コーナーからゴール前の劇的な逆転劇で幕を閉じました。現地観戦していた私は鳥肌が立つほど面白く見応えのあるレースだったのを覚えています。今年もどんなドラマが繰り広げられるのか今からワクワクです。

今年は７人の選手が初出場となります。まず注目選手の１人目は川口オート所属の３４期・信沢綾乃選手。４月１３日に川口で行われたナイトレースでデビュー初優勝を飾りました。優勝戦での上がりタイム３・４１３と好タイムでの優勝。デビューから長くケガに苦しんでいましたが、この良い流れで初選出されたＳＧオールスターでも活躍して盛り上げてくれると期待してます。

２人目の注目選手は個人的には優勝戦まで残ってほしい山陽オート所属の松尾彩選手です。先日、山陽で行われたＧＩ令和グランドチャンピオンＣでは優勝戦まで進出し、トップスタートから７周回目まで逃げ、８周回目で長田雅也選手に抜かれ２着となったもののＧＩグレードの優勝戦でその卓越したスピードを発揮しました。師匠の佐々木啓選手とＳＧの優勝戦に出るのが目標とおっしゃっていたので師弟での活躍に注目です。

最後の注目選手は３６、３７期の若手選手です。ＳＧオールスターは４月開催で雨も多く湿／良の両方の適性が求められます。さらに勝ち上がるとスタートで優位に立つことが必須。その中で３６期から浜松所属の栗原佳祐選手と吉林直都選手。３７期から飯塚の福岡鷹選手と浜松の森下輝選手。次世代を担うべき若手スター選手がＳＧオールスターで躍動する姿をぜひ見てみたいです。

最後に今回のＳＧオールスター優勝候補本命には伊勢崎の青山周平選手を推しますが、私が注目しているのは浜松の鈴木圭一郎選手。オートレースへの情熱がすごく大きく、そのひたむきな姿は見る人を心から熱くさせる選手です。最近は勝ち切れない場面も多く見ますが、それでも喜びを素直に表現できる涙の優勝インタビューが見られることを期待しています。

６日間の長丁場、予選から優勝戦の最終コーナーまで見どころがたくさんあり過ぎて待ち切れません！ ぜひＳＧオールスターオートレースを楽しみにしてください！