ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】日経平均株価 史上初6万円突破 【速報】日経平均株価 史上初6万円突破 【速報】日経平均株価 史上初6万円突破 2026年4月23日 9時7分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょうの東京株式市場で日経平均株価は、史上初めて6万円の大台を突破しました。中東情勢が不透明ななかでもAIや半導体関連の銘柄がけん引。市場ではアメリカとイランの停戦期限が延長されたことも好感され、買い注文が先行しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 沖縄, 老人ホーム, 配線, 長野, 在宅医療, 金属加工, 世田谷区, 葬祭, 京王線, 明治大学