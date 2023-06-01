ジャスティン・ビーバー関連曲が急上昇、米最大級の音楽フェス・コーチェラ出演【オリコンランキング】
アメリカ最大級の野外音楽フェスティバル『Coachella 2026』に出演したジャスティン・ビーバーが、4月23日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」を席巻した。
【画像】ザ・シンプル！『SWAG』のジャケ写
ジャスティン・ビーバーは、日本時間11日と18日の2週にわたり同フェスに出演。披露した楽曲から、1位に最新アルバム『SWAG』の収録曲「DAISIES」、2位に「Sorry」、3位にサプライズ出演したザ・キッド・ラロイ（The Kid LAROI）と歌唱した「STAY」がランクインしたほか、5位に「What Do You Mean?」、6位に「Love Yourself」と関連楽曲がTOP10に5作ランクインした。
7位には宇多田ヒカルの「花束を君に」が上昇率35.8%でランクイン。NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』（2016年放送）の主題歌で、14日放送の同局『うたコン』内でHANAのメンバー・CHIKA、NAOKO、YURIが披露した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間：2026年4月13日〜19日＞
【画像】ザ・シンプル！『SWAG』のジャケ写
ジャスティン・ビーバーは、日本時間11日と18日の2週にわたり同フェスに出演。披露した楽曲から、1位に最新アルバム『SWAG』の収録曲「DAISIES」、2位に「Sorry」、3位にサプライズ出演したザ・キッド・ラロイ（The Kid LAROI）と歌唱した「STAY」がランクインしたほか、5位に「What Do You Mean?」、6位に「Love Yourself」と関連楽曲がTOP10に5作ランクインした。
7位には宇多田ヒカルの「花束を君に」が上昇率35.8%でランクイン。NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』（2016年放送）の主題歌で、14日放送の同局『うたコン』内でHANAのメンバー・CHIKA、NAOKO、YURIが披露した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間：2026年4月13日〜19日＞