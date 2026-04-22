◇セ・リーグ ヤクルト2ー0広島（2026年4月22日 マツダ）

ヤクルトの山野太一投手（27）が広島戦に先発登板し、6回無失点で両リーグ単独トップの4勝目を挙げた。これでシーズン初登板から4戦4連勝。ヤクルトではアンダースロー右腕の山中浩史が15年に6戦6連勝をマークして以来8人目。チームの左腕投手では、国鉄時代の58年に金田正一が9戦9連勝、75年に安田猛が4戦4連勝を達成して以来、51年ぶり3人目の快挙となった。

「地元が山口で、昔はカープファンだったんですけど、これからヤクルトのために腕振っていきます。応援よろしくお願いします！」

そう敵地で堂々宣言し、歓声を浴びた左腕。マツダスタジアムは幼少期から何度も足を運んだ場所で「小学校の時だったり、高校の時も来ましたし。2軍の球場が山口県にあるんで（由宇球場）。ちっちゃい頃はお父さんに凄い連れて行ってもらってたんで」と、思い出深い地での快投に喜びもひとしおだ。

また、当時好きだった選手については「広瀬さん」と、広島の現2軍外野守備・走塁コーチの名前を挙げ、少年の頃に戻ったような笑顔を見せた。