◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２２日・前橋）

スポーツ報知評論家の村田真一氏がプロ４度目の先発マウンドに上がった巨人・竹丸和幸投手の５回１失点１０奪三振で３勝目を挙げた投球について「十分、合格点よ」と褒めたたえた。持ち味の力強い直球とチェンジアップに加え、スライダーのキレがよかったことを好投の要因に挙げた。

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自信と慣れかな。竹丸の投球を見ていると、ルーキーとは思えんほど堂々としているよね。多少カウントを悪くしても、走者を背負っても、慌てない。そして何よりも、武器の真っすぐを信じてどんどん投げ込んでいったのがよかったね。初回１死一、二塁で細川相手にインコースにズバッと決めて三振を奪ったクロスファイアーはこれ以上ない球やったよ。

真っすぐとフォークのような握りから投げるチェンジアップもよかったんやけど、これまでとの一番の違いはスライダーがよかったことやね。曲がりの大きさというよりはキレかな。打者の手元でキュッと横にすべるような曲がり方をしてコントロールもよかった。あれがアウトローに決まれば左打者は簡単には打てんよね。結果、力強い真っすぐが生きた。大城もそれを理解してうまくリードしていたよね。

あえて課題を挙げるなら三振が多かった分、球数がかさんで６イニング投げられなかったことかな。ただ、一人一人慎重に投げているのもあるやろうし、中日打線が追い込まれてから粘ったのもある。まだ、たった４試合目のルーキーなんやから十分合格点よ。打者によっては初球から打たせにいったりする、うまさを徐々に身に付けていきながら、エース格の投手に成長していってほしいよね。（スポーツ報知評論家）