初心者でも手軽に楽曲制作・演奏ができる！カシオ計算機、サンプラー『SXC-1』
カシオ計算機は、特別な音楽知識や経験がなくても手軽に楽曲制作や演奏が楽しめるサンプラー“PORTABLE STANDALONE SAMPLER（ポータブルスタンドアロンサンプラー）”『SXC-1（エスエックスシーワン）』を5月28日（予約開始4月21日）に発売する。
■本格的な16個のパッドを搭載
サンプラーとは、録音した音や楽器の音をパッド（ボタン）に割り当て、そのパッドを押すことで再生できる音楽制作・演奏ツールだ。複数のパッドにさまざまな音を設定することで、多様なジャンルの音楽を生み出すことができる。一方で、従来のサンプラーは、設定や操作が複雑で、使うのが難しい、使いこなすまでに時間がかかる、といった製品が中心だった。
今回の『SXC-1』は、「誰でも買ったその日から音楽制作・演奏を楽しめる」ことをコンセプトに開発したサンプラーだ。1ショットやループ、効果音など208種類の音源を内蔵し、本格的な16個のパッドを搭載している。リズムに合わせて思いのままにパッドを叩くだけで、自然に音楽が奏でられるように設計されており、初心者でも直感的に制作や演奏を楽しめる。
操作面では、迷わず使えることを重視し、シンプルでわかりやすい仕様にした。波形や状態を表示するOLEDディスプレイを搭載し、作業内容を視覚的に確認できる。また、イラストや図解、ゲーミフィケーションの要素も含めたチュートリアル動画を用意し、音楽制作や演奏の基礎を楽しく学べる。さらに、無料の専用スマートフォンアプリと繋ぐことで、アプリ上で楽曲や波形の編集が行えるほか、本体のアップデートもスムーズに実施できる。
本体にはマイクとスピーカーを搭載し、外部機器なしで録音から再生まで完結できる。質量315g※1の軽量コンパクト設計に加え、USB給電および乾電池※2に対応している。手軽に持ち運ぶことができ、どこでも音楽制作・演奏を楽しめる。
※1 電池含まず。
※2 eneloop×4本使用で約2時間。アルカリ乾電池の場合、使用時間がより短くなる可能性がある。
機能面では、録音した音を時間軸に沿って配置し楽曲として構成・再生するシーケンス機能や、異なるテンポ（BPM）の音源を自動で調整するBeat Sync（ビートシンク）機能、再生中の音楽にリアルタイムで効果を加えるエフェクト機能を搭載している。さらに、当社が1980年代に発売した電子キーボード「SK-1」、「MT-40」を一部含む多彩なプリセット音源を収録している。レトロで個性的な音色を生かした、精密なサウンドメイキングも可能だ。
当社は、「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスを掲げ、人々の心と暮らしが豊かになる社会の実現を目指している。今後もクリエイターの創作を手軽に楽しめるソリューションを展開し、新たな価値を提供していく。
製品名：SXC-1
価格：オープン
発売日：5月28日(4月21日より予約開始）
SXC-1
直感的に操作できるインターフェイス
演奏性を追求した4×4の本格パッド
グラフィカルなOLEDディスプレイ
【チュートリアル動画イメージ】
■サンプラー『SXC-1』製品情報
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本体にはマイクとスピーカーを搭載し、外部機器なしで録音から再生まで完結できる。質量315g※1の軽量コンパクト設計に加え、USB給電および乾電池※2に対応している。手軽に持ち運ぶことができ、どこでも音楽制作・演奏を楽しめる。
※1 電池含まず。
※2 eneloop×4本使用で約2時間。アルカリ乾電池の場合、使用時間がより短くなる可能性がある。
機能面では、録音した音を時間軸に沿って配置し楽曲として構成・再生するシーケンス機能や、異なるテンポ（BPM）の音源を自動で調整するBeat Sync（ビートシンク）機能、再生中の音楽にリアルタイムで効果を加えるエフェクト機能を搭載している。さらに、当社が1980年代に発売した電子キーボード「SK-1」、「MT-40」を一部含む多彩なプリセット音源を収録している。レトロで個性的な音色を生かした、精密なサウンドメイキングも可能だ。
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製品名：SXC-1
価格：オープン
発売日：5月28日(4月21日より予約開始）
SXC-1
直感的に操作できるインターフェイス
演奏性を追求した4×4の本格パッド
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