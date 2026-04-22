3時のヒロイン・ゆめっち「本当に褒められる」男女問わず好評の持ち歩き香水

3時のヒロインのゆめっちさんが個人のYoutubeチャンネルに『【カバンの中身】見せるつもりなかったのに…ゆめっちの私生活、全部出ちゃった』の動画を投稿。バッグの中身を見せてくれながら、愛用品を紹介してくれました。

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■褒められフレグランス

動画内に登場したのはこちら。

イヴ・サンローラン/リブレ オーデパルファム 10ml 税込5,390円（公式サイトより）

ラベンダーとオレンジブロッサムなどが基調となった、セクシーさやクールさをイメージさせるフローラルラベンダーの香りのフレグランス！ゆめっちさんは持ち運び用の10mlサイズを愛用のよう。

こちらについて「これはね、本当に褒められる」と人から褒められる香りだと紹介。そして「女の子からも男の人からも、なんの匂いですか？ってめっちゃ言われる」と性別問わず聞かれるアイテムだとも明かしてくれました。

続けて「これマジでいいですよ」「この大きさのやつちょうどいい」「ウケがいい」とサイズ感や香りをお勧めしていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も公開。ぜひチェックしてみてくださいね。